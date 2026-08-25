Jeden Tag teilen Menschen in unserem Gebetsportal Amen.de ihre Sorgen. Magst du ihnen Hoffnung schenken? Dann komm in unser Gebetsteam!

Bei Amen.de, unserer „Schwesterplattform“, kannst du deine Sorgen Menschen anvertrauen, die dafür zu Gott beten – anonym und doch persönlich. Seit dem Start 2013 wurden dort bereits über 127.000 Gebetsanliegen geteilt und über 5,7 Millionen Gebete gesprochen. Jeden Tag erleben wir: Gebet hilft – und verändert Leben.

Nina hat uns geschrieben:

„Wow…ich bin unglaublich berührt das sooo viele Menschen schon gebetet haben!“

Und Carsten:

„Danke für Eure Gebete, es ist schon sehr viel besser.„

Im Jahr 2025 haben sich über 500 Menschen neu für das Amen.de -Gebetsteam angemeldet, um für andere zu beten. Wir laden dich herzlich ein: Werde Teil unseres Gebetsteams. Du entscheidest, wie viele Gebetsanliegen du bekommen möchtest – zum Beispiel ein Anliegen pro Woche. Mehr ist möglich.



Amen.de soll die Anlaufstelle für Menschen bleiben, die dringend Fürbitte suchen. Danke für deine Unterstützung, dein Mittragen und dein Gebet! Teile diesen Beitrag gerne mit deinen Freunden oder in der Gemeinde.



Dein Team

von Jesus.de und Amen.de

P.S.: Amen.de ist spendenfinanziert. Wenn du diesen Gebetsdienst unterstützen möchtest, freuen wir uns über deine Spende.

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