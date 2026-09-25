Kinderliedermacher Detlev Jöcker wird 75

„Kinder sind ein Geschenk Gottes“ – Der christliche Kinderliedermacher und Musikpädagoge Detlev Jöcker feiert am 5. Oktober seinen 75. Geburtstag.

Mit Liedern wie „1, 2, 3 im Sauseschritt“, „Dicke, rote Kerzen“ und „Du hast uns deine Welt geschenkt“ wurde Jöcker zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Kinderliederautoren Deutschlands. Nach eigenen Angaben hat er mehr als 1.000 Lieder geschrieben über 13 Millionen Tonträger verkauft. Der studierte Musikpädagoge verbindet Musik mit Bewegung, Sprache und kindlicher Entwicklung. Seine Werke gehören zum festen Repertoire in Familien, Kindergärten, Schulen und Kirchengemeinden.

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Jöcker hat sein musikalisches Schaffen stets auch aus seinem christlichen Glauben heraus verstanden. „Ich bin ein gläubiger Christ, auch ein bekennender“, sagte er in diesem Jahr in einem Interview mit dem Protal DOMRADIO. Gott sei ihm „als Reiseführer“ durch sein Leben wichtig. Kinder sind für Jöcker „ein Geschenk Gottes.“ Seine Lieder sollen Kindern Mut machen und ihnen Vertrauen, Geborgenheit und den Glauben an einen liebenden Gott vermitteln. Für dieses Engagement wurde er 2017 von Papst Franziskus im Vatikan empfangen.

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