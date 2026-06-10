Jubiläum: Jugendkongress Christival wird 50!

Zum Pfingstfest 1976 fand in Essen das erste Christival als Kongress für Jugendmitarbeitende verschiedener christlicher Werke und Verbände statt – nun feiert der Kongress sein 50-jähriges Bestehen.



Am 12. Juni startet um 19:30 die Jubiläumsgala in der Johanniskirche in Magdeburg. Die Veranstalter und Veranstalterinnen wählten den Ort für das nächste Christival (Mai 2028) auch für das Jubiläumsfest.

Ein „bunter Musikmix“ aus 50 Jahren soll laut Pressemitteilung am Freitag für Feierlaune sorgen: MJ Deech, Jörg Swoboda sowie Klaus Göttler und Band. Kira Geiss (Miss Germany 2023) übernimmt die Moderation.

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Gefeiert würden «50 Jahre Gottes Wirken in der Geschichte von über 100.000 Menschen», die bei den bisherigen sieben Jugendkongressen mit dabei gewesen seien. Das Ziel sei, jeder Generation ein auf sie zugeschnittenes Christival liefern zu können. Während das Grundziel gleich bleibe, würden Ausdrucksweisen, Musikstile und Formen von Generation zu Generation angepasst.

Die Veranstaltung kann auch per Livestream verfolgt werden.

Der nächste christliche Jugendkongress findet unter dem Motto «Zwischen Himmel und Erde» vom 24. bis 28. Mai 2028 in Magdeburg statt. Geplant sind mehr als 100 Veranstaltungen in sieben Themenzentren. Hauptveranstaltungsort soll der Elbauenpark im Osten von Magdeburg sein, wo auch ein Zeltcamp für etwa 5.000 Jugendliche geplant ist.

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