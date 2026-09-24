„Nacht der 1.000 Stimmen“: Mitmachprojekt für Kirchentag 2027 startet

Wie klingt Gemeinschaft? Beim Kirchentag 2027 in Düsseldorf werden 1.000 Sängerinnen und Sänger gemeinsam auf der Bühne stehen.

Tausend Menschen, eine Bühne und die Freude am gemeinsamen Singen: Für die „Nacht der 1.000 Stimmen“ auf dem Kirchentag 2027 werden Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland gesucht. Die Anmeldung für das außergewöhnliche Mitsingprojekt läuft bereits. Unter der Leitung von Timo Böcking und Martin Buchholz soll es am 8. Mai 2027 ein großes Chorkonzert geben. Begleitet wird die Nacht von einer Band mit Brass-Section und Solistinnen und Solisten wie Miriam Schäfer, Katja Zimmermann, Sam Samba, Björn Bergs und Joel Thomas.

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Für Timo Böcking steht der Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt: „Geht auf die Homepage, meldet euch an, lernt Leute aus eurer Region kennen und erlebt, wie toll es ist, wenn aus vielen Stimmen ein gemeinsamer Klang wird.“ Ab Februar beginnen die regionalen Proben. Schon jetzt haben sich rund 40 Chorleitende gemeldet, die das Projekt unterstützen möchten, teilte der Kirchentag mit.

>>> Projekt-Homepage Nacht der 1.000 Stimmen

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wurde 1949 als christliche Laienbewegung gegründet. Er findet alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Großstadt statt, 2027 vom 5. bis 9. Mai 2027 in Düsseldorf.

Playlist Nacht der 1.000 Stimmen:

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