„Preach it!“: Ein neuer Podcast für mehr Glauben im Alltag

Jeden Monat eine Predigt aus einer anderen Gemeinde: Mit dem neuen Podcast „Preach it!“ möchte der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden Glaubensimpulse über Gemeindegrenzen hinweg zugänglich machen.

Glaube, der mitten im Leben steht, und Worte, die im Alltag einen Unterschied machen: Das verspricht „Preach it!“, der Podcast des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Jeden Monat öffnet die Reihe die Predigt einer anderen Gemeinde in voller Länge zur Verfügung.

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Im Mittelpunkt stehen baptistische Gedanken, theologische Ideen und Impulse, die den Glauben im Alltag bewegen, heißt es. Das Angebot richtet sich an alle, die theologische Tiefe suchen oder eine frische Perspektive gewinnen möchten.

Gemeinsam unterwegs im Bund

Das Format soll Gemeinden im Bund miteinander verbinden: Man lernt sich kennen, lernt voneinander und unterstützt Gemeinden mit weniger Ressourcen durch Impulse aus anderen Gemeinden.

Die Predigten geben die persönlichen theologischen Überzeugungen der jeweiligen Prediger wieder und sind ausdrücklich keine offiziellen Stellungnahmen des BEFG, heißt es. Diese Vielfalt ist gewollt. Die Reihe soll zeigen, wie unterschiedlich Glaube im Alltag gelebt wird, und zum Nachdenken, Weiterdenken und Austausch anregen.

Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG) ist eine Freikirche mit rund 750 Gemeinden und etwa 74.000 Mitgliedern. Zum BEFG gehören vor allem Baptisten-, Brüdergemeinden- und Christusgemeinden, die die Glaubenstaufe und die Eigenständigkeit der Ortsgemeinden betonen.

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