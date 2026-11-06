„Feiert Jesus!“: Liedvorschläge für das Kirchenjahr 2026/27 erschienen

Welche Lobpreislieder passen zum jeweiligen Sonntag? Eine neue Übersicht liefert Gemeinden jetzt konkrete Vorschläge für das Kirchenjahr 2026/27.

Das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen hat eine neue Übersicht mit Liedvorschlägen aus der Reihe „Feiert Jesus!“ veröffentlicht. Die Sammlung bezieht sich auf das Kirchenjahr 2026/27. Zusammengestellt wurde sie von Andreas Schmierer, Pfarrer und Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus.

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Nach Angaben der Herausgeber reagiert die Liste auf den Wunsch vieler Pfarrer, Prädikanten und Musikteams nach einer Zuordnung moderner Lobpreislieder zu den einzelnen Sonn- und Feiertagen des Kirchenjahres. Neu ist, dass diesmal noch mehr Titel aus den „Feiert Jesus!“-Liederbüchern 1 bis 3 berücksichtigt wurden. Die Vorschläge verstehen sich ausdrücklich als Ergänzung zu den Liedern aus dem Evangelischen Gesangbuch und dem Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder Plus“.

Nach der ersten Veröffentlichung im Jahr 2024 habe das Projekt eine große Resonanz in Landeskirchen, Freikirchen und Gemeinschaften gefunden, heißt es. Die aktuelle Ausgabe sowie die bereits veröffentlichten Listen für die Perikopenreihen I und II stehen auf der Internetseite des Albrecht-Bengel-Hauses kostenlos zum Download bereit.

>>> zu den Liedvorschlägen

Das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen ist ein evangelisches Studienhaus und theologisches Ausbildungszentrum, das Studierende der Evangelischen Theologie begleitet und fördert. Es steht in der pietistischen Tradition Württembergs und bietet neben geistlicher Begleitung auch Fortbildungen, Tagungen und Arbeitsmaterialien für Gemeinden und kirchliche Mitarbeitende an.