Jesus.de wird Jesus-Faszinations-Portal: Was sich ändert und was bleibt

Jesus.de stellt die Person Jesus Christus und die Kernfragen des Glaubens in den Mittelpunkt. Nachrichten, Interviews und Hintergründe aus der christlichen Szene gibt es ab sofort im neuen Onlineportal C-Heute.

Wir im SCM Bundes-Verlag und als Team von Jesus.de brennen dafür, dass Menschen Jesus begegnen, von ihm berührt und verändert werden. Um das künftig noch besser tun zu können, gehen wir jetzt den nächsten Schritt.

Was sich ändert

Jesus.de wird im November schrittweise zum Jesus-Faszinations-Portal umgebaut. Der Fokus liegt künftig auf der Person Jesus Christus und Inhalten rund um Kernfragen des christlichen Glaubens – damit Menschen, die im Internet nach Antworten suchen, dort fündig werden. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben sich das in einer Umfrage gewünscht.

Es gibt eine neue Jesus-Kolumne („Was hätte Jesus dazu gesagt?“) und große Themenblöcke wie „Jesus kennenlernen“, „Jesus erleben“, „The Chosen“ und „Gebet“. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie:

Wer ist Jesus Christus?

Was haben Menschen mit Jesus erlebt?

Wie kannst du Jesus persönlich erleben?

Wie kannst du in der Nachfolge leben?

Und auch optisch tut sich einiges: Teil der inhaltlichen Neuausrichtung ist ein überarbeitetes Design.

Das bleibt

Auch in Zukunft findest du beliebte Inhalte wie Gebete & Impulse, Ermutigungen, Liederschätze, Fragen zum Glauben und Jesus-Artikel auf Jesus.de. Sie werden den neuen Themenblöcken zugeordnet.

Der Early-Bird-Newsletter mit Bibellese, Losung, Buchtipps, Sprüchen und Andacht bleibt bestehen.

Das Jesus.de-Forum ist auch künftig der geschützte Raum, in dem du über alle Glaubensfragen diskutieren kannst.

Was geschieht mit den Jesus.de-Nachrichten?

Nachrichten aus der kirchlich-christlichen Szene, Interviews und Hintergrundinformationen gehören seit vielen Jahren zu Jesus.de. Viele Leserinnen und Leser kommen deshalb auf diese Seite. Diesen Teil unserer Arbeit geben wir nicht auf. Im Gegenteil: Er ist uns so wichtig, dass wir dafür ein eigenes Portal gegründet haben.

Dieses Portal heißt C-Heute. Dort gibt es mehr Nachrichten, mehr Interviews, mehr Hintergrundinformationen und mehr Impulse aus Kirche, Gesellschaft und Glaube. Schon jetzt veröffentlichen wir dort jeden Tag deutlich mehr Beiträge als auf Jesus.de. Die Themenseiten bündeln Inhalte, etwa zu Glaube im Alltag, Gesellschaft und Familie. Weitere Themen sind in Vorbereitung.

Für Jesus.de bedeutet das: Die Nachrichten laufen bis Ende Dezember schrittweise aus. Bis dahin erscheinen hier weiterhin Meldungen, die du wie gewohnt lesen kannst. Der Jesus.de-Blickpunkt-Newsletter mit den wichtigsten Nachrichten des Tages wird bis Ende Dezember versendet und danach eingestellt.

Schau bei C-Heute vorbei!

Wenn dir Nachrichten und Hintergrundartikel aus der christlichen Szene wichtig sind, lohnt sich ein Blick auf C-Heute. Dort gibt es auch einen eigenen Newsletter, der dich regelmäßig über das Wichtigste informiert.

Wir sind gespannt, wie die Neuausrichtung ankommt, und freuen uns über deine Rückmeldung. Was bedeutet dir Jesus.de? Welche Inhalte wünschst du dir? Schreib uns an info@jesus.de



Herzliche Grüße und Segenswünsche

Dein Team von Jesus.de