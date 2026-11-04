Ukraine: Kirchen durch russische Angriffe zerstört

Mehrere adventistische Kirchengebäude in der Ukraine sind bei russischen Luft- und Artillerieangriffen beschädigt oder zerstört worden. Gleichzeitig versucht Hope Media Ukraine, Sendetechnik und Archivmaterial vor den Auswirkungen des Krieges zu schützen.

Am 19. Oktober wurde das adventistische Kirchengebäude in Irpin bei einem Luftangriff beschädigt. Dies hat der Adventistische Pressedienst gemeldet (APD). Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung wurden dabei 17 Menschen verletzt und eine Frau getötet. Die Kirche erlitt Schäden an Fenstern, Rahmen und Wänden. Unterstützung erhielt die Gemeinde von örtlichen Baptisten- und Pfingstgemeinden, die gemeinsam beim Aufräumen halfen.

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Noch schwerer traf es die Adventgemeinde in Izium. Dort wurde das Kirchengebäude in der Nacht zum 18. Oktober bei einem Artillerieangriff weitgehend zerstört. Nach Angaben der Polizei wurden drei Menschen verletzt. Kirchenvertreter berichteten, dass große Teile der Wände und des Daches eingestürzt seien. Die Gemeinde besteht seit 1947 und nutzt das Gebäude seit 2006.

Auch Schule in Cherson beschädigt

Zudem wurde das adventistische Kirchengebäude in Cherson bei einem Luftangriff beschädigt (17. Oktober). Innerhalb einer Stunde seien nach Angaben der Militärverwaltung acht Bomben auf die Region abgeworfen worden. Dabei wurden 22 Menschen verletzt; bei einem weiteren Angriff kam ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes ums Leben. Das Gemeindehaus war weiterhin in Nutzung und beherbergte zuvor die adventistische „Slovo“-Sekundarschule, die inzwischen aus Sicherheitsgründen auf Online-Unterricht umgestellt hat.

Nach Angriffen in der Nähe des Studios von Hope Media Ukraine in Kiew haben Mitarbeitende mit der Verlagerung der Sendeserver, heißt es. Hope Media Ukraine ist das Medienwerk der Siebenten-Tags-Adventisten in der Ukraine. Ein Teil der Daten wird außerhalb der Ukraine gespeichert, um Sendebetrieb und Archivmaterial vor möglichen Zerstörungen zu schützen.

Hope Media Ukraine ist das Medienwerk der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in der Ukraine. Es betreibt einen landesweiten Fernsehsender sowie acht Studios und produziert christliche Programme in ukrainischer Sprache.

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