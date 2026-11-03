Umfrage: Kanadier schätzen Jesus, sehen das Christentum jedoch kritisch

Eine Studie zeigt: Jesus genießt Kanada hohes Ansehen, während das Christentum oft mit Kontrolle, Streit und Verurteilung verbunden wird. Zugleich bleibt das Interesse an Sinn- und Glaubensfragen groß.

Laut einer landesweiten Umfrage des Marktforschungsinstituts Angus Reid Group verbinden 76 Prozent der Kanadier die Person Jesus Christus mit Liebe und 73 Prozent mit Selbstlosigkeit. Dem Christentum stehen viele Befragte dagegen deutlich kritischer gegenüber: 64 Prozent halten es für verurteilend, 62 Prozent meinen, es verursache Streit, und 57 Prozent verbinden es mit Kontrolle, berichtet die Nachrichtenseite Christian Today. Unter Nichtchristen ist die Skepsis besonders ausgeprägt. Drei Viertel von ihnen haben kein Interesse daran, das Christentum näher kennenzulernen.

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Großes Interesse an Sinn- und Glaubensfragen

Trotz der Distanz zu religiösen Institutionen bleibt das Interesse an Spiritualität hoch. Fast zwei Drittel der Befragten betrachten sich als spirituell, und rund 70 Prozent beschäftigen sich regelmäßig mit Fragen nach Sinn, Lebenszweck und Glauben. Besonders häufig bewegt die Menschen die Frage, ob am Ende alles gut wird, was echtes Glück ausmacht und was nach dem Tod geschieht.

Vertrauen entsteht durch Beziehungen

Die Studie zeige zudem, dass persönliche Beziehungen oft entscheidender sind als kirchliche Programme. „Vertrauen entsteht durch authentische Beziehungen“, betont Studienautor Bill Hogg. Offene Gespräche, Zuhören und gegenseitiger Respekt würden eher Interesse wecken als missionarischer Druck.

Die Studie beleuchtet auch Herausforderungen für praktizierende Christen. Weniger als ein Drittel fühlt sich demnach ausreichend vorbereitet, mit anderen Menschen über den eigenen Glauben zu sprechen. Hogg empfiehlt deshalb, den Fokus stärker auf die Person Jesu zu legen als auf kirchliche Strukturen. „Wenn wir uns um die Person Jesu herum versammeln, kann das Türen öffnen, die möglicherweise verschlossen bleiben, wenn wir stattdessen religiöse Institutionen verteidigen.“ Viele Befragte wünschten sich Räume für ehrliche Glaubensgespräche, in denen Fragen ohne Druck gestellt werden können.

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