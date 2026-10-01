TV-Moderatorin Andrea Ballschuh fand Hoffnung durch „The Chosen“

ZDF-Moderatorin Andrea Ballschuh hat lange gegen eine finanzielle Krise angekämpft. Halt fand sie schließlich im christlichen Glauben.
Die Jesus-Serie „The Chosen“ habe eine entscheidende Rolle auf ihrem Weg zum Glauben gespielt, erzählte Andrea Ballschuh beim „Lydia-Frauentag“ in Marburg. Sie habe jahrelang gegen eine drohende Insolvenz angekämpft und sei dabei beinahe in ein Burn-out geraten. Auf Empfehlung der Geigenlehrerin ihrer Tochter habe sie die Serie „The Chosen“ angesehen. Dadurch sei sie zum christlichen Glauben gekommen und habe erfahren, dass Gott für sie sorge.
Dankbar trotz Insolvenz
Schließlich habe sie die Entscheidung getroffen, den Kampf gegen die Insolvenz aufzugeben, erzählte die TV-Moderatorin. Ballschuh betonte, inzwischen sogar dankbar für die Insolvenz zu sein, weil sie ihr die Möglichkeit gegeben habe, in den Medien über ihren Glauben zu sprechen.
Der Lydia-Frauentag stand unter dem Motto „hoffnungs.voll“ und fand anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Zeitschrift Lydia statt. Weitere Referentinnen waren die Theologieprofessorin Dr. Mihamm Kim-Rauchholz, die Lesbos-Helferin Andrea Wegener sowie die langjährige Lydia-Mitarbeiterin Saskia Barthelmeß. Für die Musik sorgte Riccitelli Worship.
Andrea Ballschuh (geb. 1972) ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin. Bekannt wurde sie durch Sendungen wie Volle Kanne, sonntags und hallo deutschland. Sie arbeitet zudem als Mediencoach und Autorin.
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