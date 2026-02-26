Neuer Weltrekord für „The Chosen“-Serie

Die Jesus-Serie „The Chosen“ wurde in 125 Sprachen übersetzt und bricht damit ihren eigenen Weltrekord – doch damit ist noch lange nicht Schluss.

Erst im vergangenen Oktober hatte „The Chosen“ einen Weltrekord aufgestellt: Die erste Staffel war in 86 Sprachen übersetzt. Diesen Rekord hat die Serie mittlerweile weit übertroffen. Wie das Online-Portal DeseretNews meldet, ist die Jesus-Serie jetzt in 125 Sprachen verfügbar – darunter Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Niederländisch, Flämisch, Hindi, Koreanisch und Türkisch. Damit ist „The Chosen“ die weltweit meistübersetzte Streaming Serienstaffel aller Zeiten und hat sogar Hit-Serien wie „Friends“ oder „Spongebob Schwammkopf“ überholt.

Diesen Erfolg verdankt die Bibelserie hauptsächlich der gemeinnützigen Organisation „Come and See“ (Komme und sehe). Das ehrgeizige Ziel: „The Chosen“ soll in 600 Sprachen übersetzt werden. Damit wäre die Serie für 95 Prozent der Weltbevölkerung zugänglich. „All diese Sprachen stehen für Leben, die wir verändern konnten. Deshalb werden wir bei 125 Sprachen nicht aufhören“, erklärte Regisseur Dallas Jenkins anlässlich des Eintrags in das Guinnessbuch der Rekorde bei der ChosenCon in Charlotte (USA). „Ich bin mir sicher, das ist nicht der letzte Übersetzungs-Rekord, den wir brechen.“

Nach Angaben von „Come and See“ sind derzeit 240 weitere Übersetzungen in Planung, darunter Weißrussisch, Mazedonisch, Luganda (Süd-Uganda), Norwegisch, Turkmenisch und Waray (Philippinen). An den durch Spenden finanzierten Übersetzungen arbeiten Theologen, Linguisten, Pastoren und Bibel-Experten.

