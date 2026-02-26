Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Szene aus der The Chosen Serie: Palmsonntag
Foto: picture alliance / Collection CHRISTOPHEL | 5&2 Studio - Loaves & Fishes Pro

Neuer Weltrekord für „The Chosen“-Serie

DeseretNews

Nachrichten & ThemenMedien

Die Jesus-Serie „The Chosen“ wurde in 125 Sprachen übersetzt und bricht damit ihren eigenen Weltrekord – doch damit ist noch lange nicht Schluss.

Erst im vergangenen Oktober hatte „The Chosen“ einen Weltrekord aufgestellt: Die erste Staffel war in 86 Sprachen übersetzt. Diesen Rekord hat die Serie mittlerweile weit übertroffen. Wie das Online-Portal DeseretNews meldet, ist die Jesus-Serie jetzt in 125 Sprachen verfügbar – darunter Arabisch, Bulgarisch, Dänisch, Niederländisch, Flämisch, Hindi, Koreanisch und Türkisch. Damit ist „The Chosen“ die weltweit meistübersetzte Streaming Serienstaffel aller Zeiten und hat sogar Hit-Serien wie „Friends“ oder „Spongebob Schwammkopf“ überholt.

- Werbung -

Diesen Erfolg verdankt die Bibelserie hauptsächlich der gemeinnützigen Organisation „Come and See“ (Komme und sehe). Das ehrgeizige Ziel: „The Chosen“ soll in 600 Sprachen übersetzt werden. Damit wäre die Serie für 95 Prozent der Weltbevölkerung zugänglich. „All diese Sprachen stehen für Leben, die wir verändern konnten. Deshalb werden wir bei 125 Sprachen nicht aufhören“, erklärte Regisseur Dallas Jenkins anlässlich des Eintrags in das Guinnessbuch der Rekorde bei der ChosenCon in Charlotte (USA). „Ich bin mir sicher, das ist nicht der letzte Übersetzungs-Rekord, den wir brechen.“

Nach Angaben von „Come and See“ sind derzeit 240 weitere Übersetzungen in Planung, darunter Weißrussisch, Mazedonisch, Luganda (Süd-Uganda), Norwegisch, Turkmenisch und Waray (Philippinen). An den durch Spenden finanzierten Übersetzungen arbeiten Theologen, Linguisten, Pastoren und Bibel-Experten.

Weiterlesen:

The Chosen-Schauspieler: „Petrus steckt immer noch in seinen Zweifeln“

QuelleCome and See Foundation

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.