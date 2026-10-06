Musik, Glaube, Begegnung: Pop-Akademie feiert zehnjähriges Bestehen

Die Evangelische Pop-Akademie in Witten feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit vier Konzertabenden. Auf dem Programm stehen Pop, Worship, Gospel, Jazz und eine Konzertlesung mit Judy Bailey.

Vor zehn Jahren startete die Evangelische Pop-Akademie in Witten an der Ruhr mit dem Ziel, künftige Kirchenmusiker auch für Pop, Gospel und Worship auszubilden. Im November feiert die Einrichtung ihr Jubiläum mit einer eigenen Konzertreihe.

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Die Veranstaltungen sollen die musikalische Bandbreite der modernen Kirchenmusik widerspiegeln, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Auftakt macht am 5. November das Diana Ezerex Acoustic Ensemble. Die Sängerin verbindet moderne Popmusik mit persönlichen Texten und setzt sich dabei mit Themen wie Ausgrenzung, Zugehörigkeit und Hoffnung auseinander.

Konzertlesung mit Judy Bailey

Am 12. November folgt das Worship-Café, das moderne Lobpreismusik mit persönlichen Impulsen und gemeinschaftlichem Erleben verbindet. Eine Woche später gastiert die Band WeChazz in der Pop-Akademie. Die Musiker kombinieren Gospel und Worship mit Jazz, Swing, Soul, Blues, Funk und lateinamerikanischen Einflüssen.

Den Schlusspunkt setzt am 26. November die Konzertlesung „Das Leben ist nicht schwarz-weiß“ von Judy Bailey und Patrick Depuhl. Musik, persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Themen stehen dabei im Mittelpunkt.

>>> Homepage der Ev. Pop-Akademie in Witten

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