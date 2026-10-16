Missionarin Maria Prean im Alter von 87 Jahren gestorben

Die österreichische Missionarin, Autorin und Rednerin Maria Prean ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihr Engagement in Uganda, wo sie das Hilfswerk Vision für Africa gründete.

Die österreichische Missionarin Maria Prean ist tot. Ihr Team gab den Tod der 87-Jährigen am 15. Oktober in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal bekannt. „Der Herr hat sie zu sich gerufen, sie ist heimgegangen zum Herrn“, heißt es in der Mitteilung. Weiter teilte das Team mit, dass Informationen zu Ort und Zeitpunkt der Beisetzung zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Zugleich bat es um Gebet für die Angehörigen und Wegbegleiter der Missionarin.

Maria Prean wurde 1939 geboren und wirkte viele Jahre als Missionarin in Uganda. Bevor sie diesen Dienst aufnahm, arbeitete sie unter anderem als Lehrerin, Hotelmanagerin und Buchhändlerin. Im Jahr 2001 gründete sie das Hilfswerk Vision für Africa. Die Organisation unterstützt Waisenkinder und benachteiligte junge Menschen in Uganda durch Schulbildung und Berufsausbildung.

„Es geht um die Ewigkeit“

In einem Gespräch mit Jesus.de beschrieb Maria Prean 2023 ihre Lebensmotivation mit den Worten: „Dafür Jesus Christus zu verherrlichen, Reich Gottes zu bauen und den Menschen das wahre Evangelium zu bringen, damit ich sie im Himmel wiedersehe! Ich stelle mich Jesus täglich zur Verfügung, damit er jeden Tag das tun darf – mit mir und durch mich – was er im Himmel geplant hat.“

Mit ihrem missionarischen Einsatz, ihren Vorträgen und Büchern prägte Maria Prean über Jahrzehnte zahlreiche Christen im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus.