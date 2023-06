Maria Prean: Es geht um die Ewigkeit

Einen Smoothie würde Missionarin Maria Prean mit Jesus trinken. Ihre Bestimmung: jeden Tag neu an Gottes Reich bauen.

1. Was ist Ihr Lieblingsbuch aus der Bibel? Warum?

- Werbung -

Prean: Spontan: Das Johannesevangelium. Aber ich liebe alle Bücher der Bibel.

2. Wenn Jesus bei Ihnen zum Essen vorbeikäme, was würden Sie kochen? Und worüber würden Sie sich mit ihm unterhalten?

Prean: [Lacht] … ich würde ihm einen Smoothie machen aus herrlichen, frischen, afrikanischen Früchten mit Moringa drin. [Maria Prean liebt Smoothies und in Uganda ist das ihr tägliches Frühstück / Hinweis der Redaktion] Unterhalten? Ich würde ihn einfach nur anschauen, ihn genießen. Einfach wissen, ich bin in seiner spürbaren Gegenwart. Ich würde ihn einfach berühren und mich vor ihn hinknien vielleicht. Ich glaube, Worte wären dann überhaupt nicht mehr wichtig.

3. Was ist Ihr Zugang zu Gott?

Prean: Ich stelle mich Jesus täglich zur Verfügung, damit er jeden Tag das tun darf – mit mir und durch mich – was er im Himmel geplant hat.

4. Welches Glaubensthema beschäftigt Sie in letzter Zeit? Warum?

Prean: Mich beschäftigt am meisten, dass Millionen Menschen auf dem falschen Weg sind in die Ewigkeit. Wieso haben wir nicht genügend das wahre Evangelium in aller Kraft und Herrlichkeit gepredigt – aber auch in aller Schärfe? Es gibt eben nur zwei Möglichkeiten, die wir vor uns haben: Hölle oder Himmel! Wir haben uns mit so vielen anderen Themen befasst und dabei ist das das Thema Nummer eins! Es geht darum, dass noch Millionen Menschen jetzt in dieser krassen Endzeitphase klar den Weg in den Himmel finden und vor der Hölle gerettet werden.

5. Wofür leben Sie?

Prean: Dafür Jesus Christus zu verherrlichen, Reich Gottes zu bauen und den Menschen das wahre Evangelium zu bringen, damit ich sie im Himmel wiedersehe!

Maria Prean ist eine österreichische Missionarin, Autorin und Sprecherin, die in Uganda lebt. Zuvor arbeitete sie unter anderem als Lehrerin, Hotelmanagerin und Buchhändlerin. 2001 gründete sie in Uganda den Verein Vision für Africa, um Waisenkindern dort Schulbesuche und eine Berufsausbildung zu ermöglichen. Laut Angaben des Vereins wurde bereits rund 14.000 Kindern geholfen.

Dieses Interview ist Teil unserer Serie „Wie glaubt … ? 5 Fragen, 5 Antworten“. Wir haben bekannten Christinnen und Christen Fragen zum Glauben