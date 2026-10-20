Nigerianische Christin erhält Preis für Religionsfreiheit

Das globale Netzwerk First Step Forum hat die nigerianische Christin Rhoda Jatau in Genf mit dem Shahbaz Bhatti Freedom Award ausgezeichnet. Die fünffache Mutter, die 19 Monate in Haft saß, wird als „Frau mit Gewissen“ gewürdigt.

Das globale Netzwerk First Step Forum hat die nigerianische Christin Rhoda Jatau am Freitag in Genf mit dem Shahbaz Bhatti Freedom Award geehrt. Die Veranstalter würdigten die fünffache Mutter als „Frau mit Gewissen“, wie es auf der Webseite des Forums hieß.

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Jatau wurde die Ehre zu teil, da sie für ihren christlichen Glauben in besonderer Weise einsteht. Staatliche Stellen hielten die Christin 19 Monate gefangen. Grund hierfür war das Teilen eines Videos, in dem Lynchjustiz verurteilt wurde. Promt warfen die Behörden ihr „Gotteslästerung“ und „Anstacheln zu öffentlichem Aufruhr“ vor. Nach ihrem Aufenthalt in Gefangenschaft kam die fünffache Mutter im Dezember 2023 auf Kaution frei. Ein Jahr später wurde sie freigesprochen.

Rhoda Jatau sei eine Frau, die den „Geist des unerschrockenen Engagements, der stillen Stärke und des starken Glaubens verkörpert“, sagte der Exekutivdirektor des First Step Forum, Nationalrat Marc Jost (Evangelische Volkspartei).

Die Auszeichnung erinnert an Clement Shahbaz Bhatti, den einzigen christlichen Minister im pakistanischen Kabinett von Premierminister Yusuf Raza Gilani. Bhatti kritisierte Pakistans Blasphemiegesetze öffentlich. Taliban-Kämpfer erschossen ihn am 2. März 2011 in Islamabad. Das Forum ehrt mit dem Preis engagierte Verteidiger der Religionsfreiheit. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Valentin Hannan 2025, Bischof Shimoun Daniel 2023, die Leah Foundation 2019, Papst Franziskus 2014 und Aung San Suu Kyi 2013.