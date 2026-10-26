Sparen allein reicht nicht mehr: Wie Sie Ihr Erspartes langfristig schützen können

Jahr für Jahr legen Millionen Deutsche Geld zur Seite. Sie sparen für das Alter, größere Anschaffungen oder um ihren Kindern und Enkeln eines Tages etwas hinterlassen zu können. Doch was viele unterschätzen: Während das Guthaben auf dem Konto wächst, kann seine Kaufkraft gleichzeitig sinken. Wer langfristig Vorräte schaffen möchte, sollte deshalb nicht nur ans Sparen denken, sondern auch daran, wie sich das Ersparte bewahren lässt.

Wenn das Ersparte schleichend an Wert verliert

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als man mit 100 Euro einen prall gefüllten Einkaufswagen aus dem Supermarkt schieben konnte? Für viele Familien reichte das Geld damals für einen großen Wocheneinkauf. Heute sieht das oft anders aus: Der Einkaufswagen ist deutlich leerer und an der Kasse stehen trotzdem 100 Euro auf dem Kassenzettel.

Was wir beim Einkaufen längst spüren, lässt sich auch mit Zahlen belegen. Seit der Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 hat unsere Währung in Deutschland rund 38 Prozent ihrer Kaufkraft verloren. Waren und Dienstleistungen, die damals durchschnittlich 100 Euro kosteten, schlagen heute mit rund 162 Euro zu Buche.

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Und diese Entwicklung betrifft nicht nur unsere täglichen Einkäufe, sondern auch unsere Ersparnisse.

Nehmen wir an, Sie haben sich über viele Jahre 20.000 Euro angespart. Ein finanzielles Polster, für das Sie hart gearbeitet und auf manches verzichtet haben.

Doch wie viel werden diese 20.000 Euro in 20 Jahren noch wert sein?

Bei einer durchschnittlichen Inflation von 2,5 Prozent pro Jahr entspricht ihre Kaufkraft nach zwei Jahrzehnten nur noch rund 12.200 Euro. Auf dem Konto stehen weiterhin 20.000 Euro, doch dafür lässt sich deutlich weniger kaufen als heute.

Genau darin liegt die Herausforderung: Geld zu sparen bedeutet nicht automatisch, seinen Wert zu bewahren.

Natürlich sind finanzielle Rücklagen wichtig. Sie geben Planungssicherheit und ermöglichen es, auf unvorhergesehene Ausgaben zu reagieren. Wer jedoch über Jahrzehnte Erspartes aufgebaut hat, sollte sich zusätzlich mit der Frage beschäftigen, wie er seine Ersparnisse vor einem langfristigen Kaufkraftverlust schützen kann.

Ersparnisse investieren statt nur Geld ansparen

Vorräte zu schaffen bedeutet mehr, als regelmäßig Geld zur Seite zu legen. Entscheidend ist auch, in welcher Form das Vermögen aufbewahrt wird.

Während Geld auf einem unverzinsten Konto durch Inflation an Kaufkraft verliert, können Sachwerte eine sinnvolle Ergänzung sein. Dazu zählen beispielsweise Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder Edelmetalle.

Sie unterscheiden sich in einem wesentlichen Punkt vom klassischen Bankguthaben: Hinter ihnen steht ein realer Vermögenswert. Allerdings unterliegen auch Sachwerte Preisschwankungen und bieten keinen garantierten Inflationsschutz.

Eine bewährte Grundregel, die schon der Glaubensvater Abraham anwendete, lautet deshalb, Vermögen auf verschiedene Anlageformen zu verteilen. So lässt sich vermeiden, dass die gesamte finanzielle Vorsorge von einer einzigen Entwicklung abhängig ist.

Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Für viele Menschen steht ein anderes Ziel im Vordergrund: Das über Jahre Erarbeitete bewahren und möglichst auch an die nächste Generation weitergeben

Ein Wertspeicher, der schon zu Abrahams Zeiten geschätzt wurde

Wer sich mit der Investition von Erspartem beschäftigt, stößt früher oder später auf zwei Edelmetalle, die die Menschheit seit Jahrtausenden begleiten: Silber und Gold.

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Ihre Geschichte reicht weit zurück – bis in die Zeit des Alten Testaments.

Bereits im ersten Buch Mose wird berichtet, wie Abraham nach dem Tod seiner Frau Sara ein Grundstück mit einer Grabhöhle erwirbt. Als Zahlungsmittel verwendet er Silber. Für das Feld in Machpela zahlt Abraham dem Hethiter Efron 400 Schekel Silber, die nach dem damals üblichen Handelsgewicht abgewogen werden (1. Mose 23,16).

Diese Begebenheit verdeutlicht, welche Bedeutung Silber bereits vor Jahrtausenden als anerkanntes Zahlungsmittel besaß.

Über viele Generationen hinweg wurde das Edelmetall zum Handeln, Bezahlen und Aufbewahren von Werten verwendet. Auch wenn sich Währungen, Herrschaftssysteme und Wirtschaftsordnungen immer wieder veränderten, blieb Silber ein begehrter Rohstoff.

Was Silber besonders macht: Es besitzt nicht nur eine jahrtausendealte Geschichte als Wertspeicher, sondern ist heute zugleich ein wichtiger Rohstoff für moderne Technologien.

Ob in der Elektronik, Medizintechnik, Solarindustrie oder Elektromobilität – Silber wird aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften in zahlreichen Bereichen eingesetzt. Damit verbindet das Edelmetall eine lange Tradition mit einer wichtigen Rolle in der modernen Wirtschaft.

Physisches Silber als kluge Investition

Wer Silber zur Vermögensbildung nutzen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten. Neben Silbermünzen und -barren gibt es Lösungen, bei denen das Edelmetall professionell verwahrt wird.

Entscheidend ist dabei, dass tatsächlich physisches Silber erworben wird und die Eigentumsverhältnisse eindeutig geregelt sind.

Denn anders als bei einer rein papierbasierten Anlage steht hinter physischem Silber ein real vorhandener Sachwert.

Gerade für Menschen, die langfristig denken und ihr Erspartes bewusst auf verschiedene Werte verteilen möchten, kann Silber deshalb eine interessante Ergänzung sein.

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Mit dem S-Deposito Schritt für Schritt Silbervermögen aufbauen

Auf den langfristigen Vermögensaufbau mit physischen Edelmetallen hat sich BB Wertmetall seit über 15 Jahren spezialisiert.

Mit dem S-Deposito bietet das Unternehmen eine Möglichkeit, Ersparnisse in hochreines Silbergranulat mit einem Feingehalt von 99,99 Prozent umzuwandeln und sich so Schritt für Schritt einen eigenen Silberbestand aufzubauen.

Das Besondere: Kunden erwerben echtes, physisch vorhandenes Silber, das ihr Eigentum bleibt und in einem Schweizer Zollfreilager sicher verwahrt wird.

Die wichtigsten Vorteile des S-Depositos im Überblick:

100 % physisches Silber: Kunden erwerben hochreines Silbergranulat, das vollständig physisch vorhanden ist.

Kunden erwerben hochreines Silbergranulat, das vollständig physisch vorhanden ist. Ihr persönliches Eigentum: Das erworbene Silber bleibt ist und bleibt Ihr Eigentum.

Das erworbene Silber bleibt ist und bleibt Ihr Eigentum. Sichere Verwahrung: Ihr Silber wird in einem Schweizer Zollfreilager gelagert und ist umfassend versichert.

Ihr Silber wird in einem Schweizer Zollfreilager gelagert und ist umfassend versichert. Mehrwertsteuerfreier Handel: Durch die Verwahrung im Zollfreilager sind Käufe, Verkäufe und Tauschvorgänge innerhalb des S-Depositos von der Mehrwertsteuer befreit.

Durch die Verwahrung im Zollfreilager sind Käufe, Verkäufe und Tauschvorgänge innerhalb des S-Depositos von der Mehrwertsteuer befreit. Flexibler Vermögensaufbau: Mit Zuzahlungen ab 100 Euro können Sie Ihren Silberbestand kontinuierlich erweitern.

Mit Zuzahlungen ab 100 Euro können Sie Ihren Silberbestand kontinuierlich erweitern. Transparente Verwaltung: Über ein Online-Portal behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihren Silberbestand.

CEO Werner J. Ullmann, BB Wertmetall

Erfahren Sie hier von den Experten der BB Wertmetall persönlich, wie Sie mit dem S-Deposito Schritt für Schritt physisches Silbervermögen aufbauen können.

s-deposito.swiss

0341 99 17 000

Mail: contact@bb-wertmetall.com