Kathedrale wird zeitweise zu einem Minigolfplatz

Eine außergewöhnliche Sommeraktion haben sich die Verantwortlichen in der Kathedrale von Rochester in England ausgedacht: Den August über wird im Inneren des Gotteshauses ein Minigolfparcours aufgebaut. Das zentrale Thema der Neun-Loch-Strecke sind Brücken. Beispielsweise gibt es Modelle der Römischen Brücke in Rochester oder der Queen Elizabeth II-Brücke in Dartford.

Nach Angaben der BBC soll die Aktion laut den Initiatoren die Besucher dazu anregen, mehr über Glauben, Gebäude und emotionale sowie physische Brücken zu lernen. „Kathedralen versuchen derzeit voller Überzeugung, sich zu erneuern und Veranstaltungen wie diese durchzuführen, um Menschen über den Glauben an Jesus zu erzählen. Darum geht es auch uns“, sagte Matthew Rushton von der Rochester Cathedral dem BBC. Kritik kam hingegen von Gavin Ashenden, der Bischof der anglikanischen Kirche: Die Idee, dass Menschen durch einen Golfplatz zur Suche nach Gott gebracht werden könnten, sei ein schwerer Fehler.