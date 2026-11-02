Marcus Bastek „Schwache Kirche“

Marcus Bastek hat ein sehr persönliches buch über Kirche und Gemeinde vorgelegt. In „Wie die Kirche stark wurde“ beschreibt der Autor, wie im 4. Jahrhundert die (christliche) Kirche zur Staatsreligion wurde und gleichzeitig die Machtstrukturen des römischen Reiches übernahm. Mir kamen immer wieder Gedanken wie ‚Das wusste ich nicht‘ – ‚So habe ich das noch nicht gesehen‘.

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In den folgenden Kapiteln geht es darum, wie Kirche von Jesus her gedacht ist. Jesus war nie stark in dem Sinne, dass er eine Rangordnung seiner Nachfolger eingesetzt hat. Er nahm sich der Schwachen, Ausgegrenzten und Unbeachteten an. Wie kommen wir als Kirchen und Gemeinden wieder dahin, uns so an unserem Ort zu verhalten?

Bastek nennt es „Die Theologie der Schwäche“; ein Ausdruck, der zunächst vielleicht unsympathisch klingt. Er fordert die Leserinnen und Leser heraus, zu hinterfragen, ob mehr Mitglieder, schönere Gebäude oder noch eine Veranstaltung mehr das Ziel einer Gemeinde sein sollen.

Wer ehrlich mit sich selbst ist, erkennt den eigenen Anteil an diesem „Immer mehr wollen“. Schließlich brauchen wir neue Mitglieder und mehr Geld und vor allem geeignete Mitarbeitende – wir wollen doch wachsen, oder?

Der vierte Abschnitt („Die schwache Kirche in der Praxis“) beschreibt anhand verschiedener Beispiele, was Schwäche bedeutet. Es geht darum, alle einzubeziehen, nicht nur die Starken und Kompetenten mit viel (Lebens-)erfahrung. Wenn, dann sollen diese Starken die Wünsche und Bedürfnisse der Schwachen hören und aufnehmen. Dann können alle gemeinsam daran mitmachen, dass Menschen sich willkommen fühlen, Heimat finden, Hilfe für ihren Alltag bekommen.

Ein herausforderndes Buch für alle, die sich fragen, wie ‚die Kirche‘, vor allem aber ‚meine Gemeinde‘ wieder relevant für die Menschen im Ort werden kann. Welche Strukturen sollten verändert werden, womöglich sogar abgeschafft? Und vor allem: Wie kann der gemeinsame Mittelpunkt, das Gebet und das Hören auf Gott, gestärkt werden.

Von Monika Bahne

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