Debora und Rolf Sommer: Intro liebt Extro

Debora und Rolf Sommer erleben als introvertierte und extravertierte Persönlichkeiten in ihrer Ehe sowohl die sich daraus ergebenden Spannungen, als auch die Chancen. Nach vielen Jahren Erfahrung und auch beruflicher Weiterbildung geben sie hier ihr gesammeltes Wissen weiter, um andere Paare zu stärken und ihnen ebenfalls “Aha-Momente” zu verschaffen.

Das Thema ist den beiden Autoren ein echtes Herzensanliegen. Und so haben sie kein (trockenes) Sachbuch geschrieben, sondern das ganze Thema auf eine sehr praktische und alltagsnahe Weise aufbereitet. So kann das wie nebenbei Gelernte direkt auf den eigenen Alltag oder die eigene Beziehung übertragen werden.

Denn auch wenn das Buch sich vorrangig um Beziehungen dreht, lernt man doch darüber hinaus etwas: Dass es Menschen gibt, die anders denken und handeln, und das dass völlig normal ist – und nicht wie man schnell vermutet, aus Unsensibelsein oder Distanziertheit entspringt! Dadurch, dass Debora und Rolf Einblick in ihr eigenes Denken geben, kann man leicht Verständnis für verschiedene Positionen entwickeln.

Das Buch ist aufgeteilt in Etappen, die jeweils eine Ausgangsposition, den Blickwinkel beider Autoren, Expertenwissen und vertiefende Fragen enthalten. Eine Etappe ist dabei so kurz, dass man locker hindurchfliegt. Das Buch eignet sich also perfekt für gemeinsame Gesprächszeiten als Paar und bietet sicher viele augenöffnende Momente.

Von Naomi Dietrich

Leseprobe (PDF)