Alain Emerson, Adam Cox: Gottes einzigartiger Plan

Der ambitionierte Versuch von Alain Emerson und Adam Cox, auf 304 Seiten in zwölf Kapiteln das große Ganze der Heilsgeschichte in Verstehen zu kleiden, ist aller Ehren wert. Beginnend mit der Schöpfung folgt jedes Kapitel dem Prinzip: Geschichtsüberblick, Fazit, Gebet, Fragen zum Weiterdenken. Der Fokus liegt auf den Oberbegriffen Gottes Gegenwart, Gottes Familie und Gottes Reich.

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Unter anderem soll die Frage geklärt werden: „Wo finde ich meinen Platz als Christ in diesen theologischen Metaphern“? Die Neuerzählung über die Treue und das Wirken Gottes mit dem immerwährenden Fokus auf Jesus Christus ist gut lesbar und flüssig geschrieben. Das Unterfangen die Letternwüste des Alten Testaments verständlich zu durchwandern wird anhand von Patriarchen, Propheten, Anführern, Königen und fehlbaren Dienern beschrieben. Den Lebenserfahrungen der beiden Seelsorger geschuldet, begleiten vertiefende, seelsorgerliche Hinweise die Lesenden.

Das Neue Testament wird ebenso wie vorher das Alte Testament von der Geburt Christi bis zur Offenbarung christozentrisch durchschritten. Der bibelbewanderte, theologisch versierte Leser wird jedoch die dementsprechende Tiefe vermissen und der Erstleser, trotz guter Ansätze, das fromme Kanaanäisch oftmals nicht verstehen. Lösung wäre eine Zusammenarbeit der beiden Vorgenannten, aus der eine fruchtbare Symbiose resultiert. Die beiden 24-7 Prayer Leitungsteam-Mitglieder schufen ein Buch welches für Bibelkenner den Alltagsglauben neu beleben kann und bibelfernen Suchenden mit Begleitung einen guten Einstieg bietet. Im Glauben Stagnierende erwartet frischer Wind durch neue Impulse. Besonders für Gruppenarbeiten im Hauskreis wird ein erfrischendes Werkzeug an die Hand gegeben.

Von Hans-Georg Wigge

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