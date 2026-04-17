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Sängerinnen und Sänger beim Gospelkirchentag 2022
Gospelkirchentag 2022 (Foto: Stiftung Creative Kirche / Jens Schulze)

Teilnehmerrekord beim Gospelkirchentag

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Drei Tage Musik und gute Laune: Über 5.000 Sänger sind beim Gospelkirchentag Anfang Mai in Stuttgart dabei.

Weit über 5000 Sängerinnen und Sänger haben sich für den Internationalen Gospelkirchentag Anfang Mai in Stuttgart angemeldet – ein neuer Rekord. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 1. Mai, mit einem Konzert in der Porsche-Arena. Auf der Bühne stehen unter anderem die „Gospel All Stars & Friends“, der LAKI-PopChor sowie „Gospel im Osten“ aus Stuttgart. Ein zentrales Element des Wochenendes sind die beiden Mass-Choir-Proben mit mehr als 5.000 Mitwirkenden.

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Am Samstag prägen Chöre aus ganz Europa das Stadtbild: mit Konzerten auf öffentlichen Plätzen, auf der Musikmeile und bei der Nacht der Kirchen. Ergänzt wird das Programm durch mehr als 40 Workshops. Der Abschluss folgt am Sonntagmittag mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Porsche-Arena. Veranstalter sind die Stiftung Creative Kirche und die Evangelische Landeskirche in Württemberg, Charity-Partner ist Brot für die Welt.

Seit 2002 findet der Gospelkirchentag alle zwei Jahre in wechselnden Städten statt.

Weiterlesen:

„Welcome to Paradise“: Gospelkirchentag in Essen
QuelleStiftung Creative Kirche

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