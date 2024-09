„Welcome to Paradise“: Gospelkirchentag in Essen

5.000 Sänger, 200 Chöre und 130 Stunden Bühnenprogramm: Der Gospelkirchentag feiert die Vielfalt der Gospelmusik – und lädt zum Mitmachen ein.

Der Gospelkirchentag startet am 13. September (Freitag) um 17 Uhr auf dem Kennedyplatz im Herzen von Essen. Unter dem Motto „Welcome to paradise“ erwarten die Veranstalter bis zum Sonntag über 50.000 Besucherinnen und Besucher. Zum Motto schreibt Gospelkirchentagspastor Matthias Kleiböhmer: „Es geht um Menschen. Es geht auch um Klima und Gerechtigkeit. ‚Paradies‘ ist ganzheitlich gemeint. Das ist ein Kerngedanke der Gospelmusik. Wir kommen nicht nur aus dem Paradies – wir sind auch auf dem Weg dahin.“

Rund 5.000 Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland und Europa werden im Rahmen des Chorfestivals auf verschiedenen Bühnen auftreten. Bis Sonntag dreht sich in der Ruhrgebietsstadt dabei alles um die Vielfalt der modernen Chormusik. Zahlreiche Konzerte in der Innenstadt können kostenfrei besucht werden.

Benefizkonzerte und Mass-Choir

Am Freitagabend singen mehr als 80 Chöre bei Benefizkonzerten zugunsten von Brot für die Welt in zahlreichen evangelischen und katholischen Kirchen in Essen. Der Gospelkirchentag ist in diesem Jahr erstmals ökumenisch. Am Samstag performen die rund 200 beteiligten Chöre des Festivals auf drei Open-Air Bühnen und einer Bühne im Einkaufszentrum Limbecker Platz. Ein Workshopnachmittag soll Inspiration und neue Impulse bringen. Am Samstag und Sonntag stehen beim „Mass Choir“-Singen in der Grugahalle, dem Herzstück des Gospelkirchentages mit mehreren tausend Sängerinnen und Sängern, (alt-) bekannte Referentinnen und Referenten auf der Bühne. Unter anderem sind Mark De-Lisser (GB), Nina Luna (DK), Joakim Arenius (S) und Hans Christian Jochimsen (DK) zu Gast.

Das Festival endet am Sonntag um 14 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Grugahalle. Die ökumenische Feier gestalten der rheinische Präses Dr. Thorsten Latzel und Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck mit.

Initiiert und organisiert wird der Gospelkirchentag von der Stiftung Creative Kirche, die das Festival gemeinsam mit der jeweiligen Landeskirche vor Ort veranstaltet. Für die Creative Kirche ist die Veranstaltung in Essen ein besonderes „Comeback“, denn der erste Gospelkirchentag fand 2002 ebenfalls in Essen statt. Seitdem gastiert er alle zwei Jahre in einer anderen Stadt. Zuletzt war 2022 Hannover Gastgeber des Chor-Festivals.