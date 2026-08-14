Stifter Friedhelm Loh wird 80

Ein Anlass zum Feiern – Friedhelm Loh wird am 16. August 80 Jahre alt. Nicht nur für sein wirtschaftliches, sondern auch für sein christliches Engagement ist der hessische Familienunternehmer bekannt und vielfach ausgezeichnet.

Tatkraft, Innovationsgeist und unternehmerischer Weitblick ermöglichten ihm den Aufbau von Technologiekonzernen mit über 95 internationalen Tochtergesellschaften. Eine davon ist die Firma Rittal, die Loh von seinem Vater erbte und deren Umsatz er massiv steigerte – all diese Unternehmen gehören heute zu der Friedhlem Loh Group. Insgesamt mehr als 12.900 Angestellte, davon rund 5.500 in Deutschland, beschäftigt die Loh Group. Ganze 3,2 Milliarden Euro betrug der Jahresumsatz im Jahr 2025.

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Noch dazu gründete er auch die Stiftung Christliche Medien (SCM), wozu auch der SCM Bundes-Verlag, samt Jesus.de, gehört. Um sich gemeinnützig zu engagieren spendet Loh jährlich zehn Prozent seines Einkommens und seiner Zeit, gründete eine Stiftung für Bildung und christliche Werte und engagierte sich jahrzehntelang ehrenamtlich, etwa als Präsident des Zentralverbands der Elektro- und Digitalindustrie, dessen Ehrenpräsident er ist.

Neben vielen weiteren Auszeichnungen, beispielsweise die LutherRose der Internationalen Martin Luther Stiftung (2019), wurde der Hesse vom Handelsblatt in die „Hall of Fame der Familienunternehmen“ aufgenommen (2026).

Gottes Segen und herzliche Glückwünsche zum Geburtstag im Namen des gesamten SCM Bundes-Verlags!

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