Erster christlicher TV-Sender für Afghanistan gestartet

Ein neuer Satellitensender will christliche Inhalte in Afghanistan verbreiten. Mozhda TV („Gute Nachricht“) nahm am 24. Oktober den Sendebetrieb auf.

Seit dem 24. Oktober strahlt Mozhda TV via Satellit christliche Inhalte in den afghanischen Landessprachen aus, berichtet das Onlineportal Christian Daily. Bei der Eröffnungsfeier bezeichneten die Initiatoren das Projekt als Ergebnis jahrzehntelanger Gebete und der Zusammenarbeit mehrerer Missionswerke sowie afghanischer Christen. „Dieser Tag markiert zum ersten Mal in der Geschichte den Start des ersten afghanischen christlichen Satellitenkanals“, sagte Shoaib Ebadi von der Afghanistan Bible Society.

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In seiner Predigt zum Sendestart sprach Senderleiter Masoud Ghorbani über die schwierige Lage vieler Afghanen. Unter Bezug auf Markus 6,34 beschrieb er die Menschen als „Schafe ohne Hirten“. Der Sender wolle die christliche Botschaft auch unter schwierigen politischen Bedingungen zugänglich machen.

Mozhda TV sendet nach eigenen Angaben zunächst in den Sprachen Dari und Paschtu. Weitere Programme in Hazaragi, Usbekisch, Turkmenisch und Belutschisch sind geplant, heißt es. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf Sendungen für Frauen liegen, darunter Bildungs- und Gesundheitsformate.

Eine offizielle Reaktion der in Afghanistan regierenden Taliban auf den Start des christlichen Senders ist bislang nicht bekannt.

In Afghanistan gibt es faktisch keine Religionsfreiheit. Die Taliban erklärten nach ihrer Machtübernahme 2021, es gebe keine Christen mehr im Land. Der Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion ist strafbar. Die Zahl verbliebener Christen im Land ist unbekannt.

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