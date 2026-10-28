Vereinte Evangelische Mission baut Campus in Tansania

Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) hat den Grundstein für ihren neuen Campus in Tansania gelegt. Das Zentrum soll Arbeit, Bildung, Begegnung und Gottesdienst unter einem Dach verbinden.

Nach Angaben der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) wurde am 23. Oktober in Daressalam der Grundstein für den neuen Campus der Organisation gelegt. Unter dem Namen „New Home for UEM Africa Region“ entsteht in der größten Stadt Tansanias demnach ein Zentrum für internationale kirchliche Zusammenarbeit, das Arbeitsplätze, Bildungsangebote, Gottesdienste und Begegnungen miteinander verbindet. „Wir bauen nicht einfach ein Haus, sondern schaffen ein gemeinsames Zuhause für Begegnung, Gebet, Lernen und Handeln“, sagte Pfarrer Yoram Karusya.

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Die VEM setzt auf nachhaltige Bauweise, heißt es. Geplant sind Solaranlagen zur Energieversorgung, Lehmwände und begrünte Fassaden zur Kühlung sowie eine Regenwasseraufbereitung für die Bewässerung der Außenanlagen. Entworfen wurde das Projekt von einem tansanischen Architekturbüro. Die Baukosten liegen laut VEM bei rund 1,8 Millionen Euro, die Bauzeit soll etwa 18 Monate betragen.

Initiiert wurde die Kampagne laut Pressemitteilung von Oberkirchenrätin Dr. Wibke Janssen. Sie begleitet das Bauvorhaben als Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) und des internationalen Aufsichtsrats der VEM. Unter dem Motto „Green Solidarity“ sammelten EKiR und die VEM 50.000 Euro für die ökologische Ausstattung des Campus.Das rund 6.000 Quadratmeter große Grundstück wurde der VEM von der Ost- und Küstendiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania zur Verfügung gestellt.

Die Vereinte Evangelische Mission ist eine internationale Gemeinschaft von 39 Mitgliedern, darunter 32 evangelische Kirchen in Afrika und Asien sowie sechs deutsche Landeskirchen und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Sie hat Büros in Wuppertal, Pematangsiantar (Indonesien) und Daressalam (Tansania).