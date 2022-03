Bibel in mehr als 3.500 Sprachen übersetzt

Im vergangenen Jahr wurden in 48 Sprachen Erstübersetzungen der Bibel angefertigt. In rund der Hälfte aller weltweit gesprochenen Sprachen gibt es jedoch bis heute keine Übersetzung biblischer Bücher.

In mehr als 3.500 Sprachen liegt zumindest ein Buch der Bibel als Übersetzung vor. 48 Sprachen seien 2021 dazugekommen, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft unter Berufung auf den Weltverband der Bibelgesellschaften jetzt mit.

Unter den Erstübersetzungen ist den Angaben zufolge etwa Asturisch, eine Regionalsprache Spaniens, die von rund 100.000 Menschen im Norden des Landes gesprochen wird. Aber auch im Nordwesten Bangladeschs können jetzt rund 225.000 Menschen die Bibel erstmals in ihrer Muttersprache – auf Santali – lesen.

Ausgehend von rund 7.300 Sprachen liegt damit laut Bibelgesellschaft in rund 3.900 Sprachen bisher keine Übersetzung eines biblischen Buches vor. Zielsetzung des Weltverbands sei es daher, die Bibel in weitere Sprachen zu übersetzen, heißt es in der Mitteilung.