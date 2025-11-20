Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Polizei Auto
Symbolbild: no_limit_pictures / iStock / Getty Images Plus

Bremen: Dreiste Diebe stehlen 300 Kilo schwere Kirchenglocke

Nachrichten & ThemenGesellschaft

In Bremen haben Unbekannte eine wertvolle Bronzeglocke von einem Kirchengelände gestohlen – im zweiten Versuch.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte eine rund 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke von einem Kirchengelände im Bremer Stadtteil Vahr gestohlen. Der Wert des Läutewerks wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, wie die Polizei Bremen mitteilte.

- Werbung -

Bereits am Abend des 6. November hatten die Täter die Halterung der Glocke entfernt. Bei diesem mutmaßlichen „Schweißeinsatz“ fiel die Glocke zu Boden und ließ sie laut vernehmbar läuten – ein Geräusch, das einem Mitarbeiter der Kirchengemeinde auffiel. Die Diebe flüchteten. Jetzt kehrten aber offenbar zurück und entwendeten die Glocke.

Ein Video von der Glocke und die Reaktion der Pfarrerin ist im Onlineportal butenunbinnen zu sehen.

Quelle: Polizei Bremen

Beter als Alarmanlage – Kirchen schützen sich vor Vandalismus


NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.