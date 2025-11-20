Bremen: Dreiste Diebe stehlen 300 Kilo schwere Kirchenglocke

In Bremen haben Unbekannte eine wertvolle Bronzeglocke von einem Kirchengelände gestohlen – im zweiten Versuch.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte eine rund 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke von einem Kirchengelände im Bremer Stadtteil Vahr gestohlen. Der Wert des Läutewerks wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, wie die Polizei Bremen mitteilte.

Bereits am Abend des 6. November hatten die Täter die Halterung der Glocke entfernt. Bei diesem mutmaßlichen „Schweißeinsatz“ fiel die Glocke zu Boden und ließ sie laut vernehmbar läuten – ein Geräusch, das einem Mitarbeiter der Kirchengemeinde auffiel. Die Diebe flüchteten. Jetzt kehrten aber offenbar zurück und entwendeten die Glocke.

Ein Video von der Glocke und die Reaktion der Pfarrerin ist im Onlineportal butenunbinnen zu sehen.

