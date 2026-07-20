130. Allianzkonferenz – hiobsBOTSCHAFT

Warum lässt Gott Leid zu? Mit dieser uralten und zugleich hochaktuellen Frage beschäftigt sich die Allianzkonferenz in Bad Blankenburg.

Vom 5. bis 9. August treffen sich in Bad Blankenburg (Thüringen) mehrere Tausend Gläubige zur 130. Allianzkonferenz, der ältesten regelmäßig stattfindenden Bibel- und Glaubenskonferenz Deutschlands – fünf Tage rund mit Vorträgen, Gottesdiensten, Musik und Gebet.

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Im Zentrum steht das alttestamentliche Buch Hiob: Unter dem Titel „hiobsBOTSCHAFT“ geht es um Leid, Verlust und die Frage, wie Glaube in Krisenzeiten trägt. Zu den Referenten zählen unter anderem der sächsische Landesbischof und stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende Tobias Bilz, Autorin und Referentin Nelli Bangert, die Theologin Franziska Klein sowie der frühere Allianz-Vorsitzende Ekkehart Vetter. Musikalische Akzente setzen Martin Pepper, Petra Halfmann und Christian Schnarr. Besonderen Raum nimmt zudem das Musical „Paul & Gretel – Kein Märchen“ über den „Prediger von Buchenwald“, Paul Schneider, ein.

Die Allianzkonferenz geht auf das Jahr 1886 zurück, als Anna von Weling sie ins Leben rief und in Bad Blankenburg zugleich ein diakonisches Zentrum mit Waisenhaus gründete. Getragen wird die Veranstaltung von rund 100 Ehrenamtlichen – bewusst schlicht statt als Show-Format inszeniert.



>>> zur Programmübersicht der Allianzkonferenz

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