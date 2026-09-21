Online Buchpräsentation: Bibel für Demenzerkrankte

Am Weltaltzheimertag erscheint das biblische Vorlesebuch für Demenzerkrankte. Der R.Brockhaus-Verlag und die Deutsche Bibelgesellschaft laden zur Online-Präsentation von „Wenn Erinnerungen aufleuchten“ am 22. September ein.

Ob Psalm 23 oder die Geschichte vom Kind in der Krippe: Die Erinnerung an bekannte biblische Erzählungen und Texte spielt für Menschen mit beginnender demenzieller Erkrankung eine zentrale Rolle, so Michael Jahnke, Leiter des Bibelprogramms der Deutschen Bibelgesellschaft. Am heutigen Weltalzheimertag erscheint daher das umfangreiche Buchprojekt „Wenn Erinnerungen aufleuchten“ der Verlage Deutsche Bibelgesellschaft, R.Brockhaus und Bibellesebund – eine Bibel, die speziell für Demenzerkrankte und ihre Angehörige konzipiert wurde. Darin sind 52 Vorlese-Einheiten mit Bibeltexten, Illustrationen, Liedern und Gebeten für jeden Sonn- und Feiertag des Kirchenjahres enthalten.

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Am Dienstag, 22. September 2026, 19 Uhr, stellen deshalb die Verlage das gemeinsame Buchprojekt in einer Online-Präsentation der Öffentlichkeit vor. Im Rahmen der Veranstaltung wird außerdem das Spendenprojekt „Wenn Erinnerungen aufleuchten – Bibeln für Menschen mit Demenz“ der Stiftung Christliche Medien vorgestellt. Nach der Präsentation stehen die Beteiligten zudem für Rückfragen zur Verfügung. Die Veranstaltung findet über Zoom statt.

„Möge diese Bibel für Menschen mit Demenz dazu beitragen, dass sie spüren, worauf es ankommt: dass es Geschichten gibt, die Hoffnung schenken und das Gefühl vermitteln, mit sich selbst, anderen Menschen und der unsichtbaren Welt verbunden zu bleiben“, wünscht sich Eckard von Hirschhausen, Unterstützer des Spendenprojekts.

>>> Leseprobe (PDF)

>>>> Wer an der Online-Buchpräsentation teilnehmen möchte, kann sich hier (Zoom) anmelden.

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