Hoffnungsfestival: Den Sinn des Lebens entdecken

Um die Themen Glauben und Lebenssinn geht es beim Hoffnungsfestival in Villingen-Schwenningen. Mit dabei: Samuel Koch, Klaus Göttler und Judy Bailey.

Nach dem Auftakt in Karlsruhe geht das Hoffnungsfestival in die zweite Runde. Unter dem Motto „Hoffnung für die Region, Hoffnung für dich“ startet am morgigen Samstag (28. Juni) das Hoffnungsfestival in Villingen-Schwenningen. Das viertägige Event auf dem Messegelände ist für alle Altersgruppen gedacht und bietet laut proChrist Impulse, persönliche Geschichten und musikalische Highlights.

Tagsüber lädt ein buntes Festivalprogramm mit einer eigenen Erlebniswelt für Kinder zum Mitmachen ein. Am Abend gibt es Konzerte mit Judy Bailey und Band, Mike Müllerbauer, Déborah Rosenkranz und prominenten Gästen wie Schauspieler Samuel Koch. Das Bühnenprogramm verbindet laut Ankündigung alltagsrelevante Themen mit persönlichen Geschichten und der biblischen Botschaft: Wie kann ich emotional gesund durch Krisen kommen? Wie kann ich widerstandsfähig werden? Was hilft mir, meinen Fokus zu finden? Die Redner Klaus Göttler und Sibylle Beck laden ein, Jesus persönlich kennenzulernen und den Lebensweg gemeinsam mit ihm zu gehen.

Der Oberbürgermeister und Schirmherr des Hoffnungsfestivals, Jürgen Roth, freut sich zu sehen, „wie viele Kirchen, Gemeinden und Initiativen gemeinsam ein starkes Zeichen setzen. Das Motto ist eine Einladung an jede und jeden, sich mitreißen zu lassen: von bewegenden Geschichten, inspirierender Musik, tiefgehenden Gesprächen und gelebter Gemeinschaft.“

Mehr Informationen zum Hoffnungsfestival gibt es hier.