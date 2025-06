Warum Nachhaltigkeit ein biblisches Konzept ist

„Christen rennen immer dem Zeitgeist nach“, lautet ein häufiges Vorurteil. Dabei basiert Nachhaltigkeit auf christlichen Werten.

Von Ulrich Wendel

„Christen sind der gesellschaftlichen Entwicklung ja immer zwanzig Jahre hinterher! Wenn alle Welt über Nachhaltigkeit redet, dann machen es die Christen auch irgendwann. Typisch!“

So ungefähr lautet das Vorurteil, das viele haben. Ein wahrer Kern steckt ja darin: Die Frommen sind nicht immer Vorreiter gewesen, wenn es darum ging, aktuelle Herausforderungen zu benennen. Doch ein Punkt in diesem Vorurteil ist komplett falsch: dass Nachhaltigkeit ein Zeitgeist-Thema des 21. Jahrhunderts wäre.

Gehen wir ins Jahr 1713. In Leipzig erscheint ein Buch mit dem schönen Titel: „Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht …“ – und dann folgen gut 200 (!) weitere Worte, die den Titel des Werks bilden. Verfasser ist der erzgebirgische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714).

Nachhaltigkeit im Jahr 1713

Das Land ist geprägt von den Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs und dann von den Spuren früher Industrialisierung. Der rasant wachsende Bergbau verschlingt Unmengen an Holz – zur Stützung der Stollengänge und als Brennholz für die Erzschmelze. Die Wälder sind dramatisch gelichtet. Es fehlt nicht viel bis zum kompletten Kahlschlag.

Carlowitz ist Jurist und Bergbau-Fachmann, doch weil der Bergbau ohne Holz eben nicht denkbar ist, eignet er sich forstwirtschaftliche Kenntnisse an. Und bringt nach jahrzehntelanger Arbeit dann ein Jahr vor seinem Tod das Werk heraus, das die Zukunft der Wälder sichern soll. Der Begriff „nachhaltig“ kommt auf den 432 Seiten nur einmal vor, doch er hat Geschichte gemacht.

Die betreffende Passage würde im heutigen Deutsch ungefähr so lauten: „Also besteht die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß und Gestaltung unserer Länder darin, die Bewahrung und den Anbau des Holzes so vorzunehmen, dass es eine fort-dauernde, beständige und nachhaltende Nutzung gibt, denn dies ist unentbehrlich und ohne dies kann das Land in seiner Existenz nicht bestehen bleiben.“ Nachhaltend heißt dabei ganz schlicht: Fälle nur so viele Bäume, wie du dann auch wieder anpflanzt, sodass der Gesamtbestand des Waldes auf Dauer gleichbleibend ist.

Geschrieben 1713! Von heutigem Zeitgeist kann keine Rede sein. Und das Konzept an sich ist noch deutlich älter. Aus Frankreich ist eine entsprechende Verordnung aus dem Jahr 1346 belegt, und die Grundlagen für solches Denken finden sich schon im römischen Recht.

Ein christliches Konzept?

War von Carlowitz ein Christ? Können Christen etwa beanspruchen, das Konzept der Nachhaltigkeit nicht später kopiert, sondern sogar erfunden zu haben? Nun, erfunden hat es ja, wie gesagt, schon von Carlowitz nicht. Doch ruhen seine ökologischen Einsichten auf christlichem Fundament? Seine Schulbildung erlangte er auf einem lutherischen Gymnasium. Doch Glaube und Kirche waren damals generell stark humanistisch geprägt.

Ob der Oberberghauptmann allgemein von frommem Gemüt war oder ob er sich als dezidierter Jesus-Nachfolger verstand, muss vielleicht offen bleiben. Christlich beeinflusst waren seine Gedanken jedoch durchaus. Über dem Titelblatt seines Buches mit dem mehr als 200 Worte langen Titel steht die Anrufung „Mit Gott!“ gedruckt.

Von Carlowitz zitiert auch den Reformator Philipp Melanchthon, der meinte, Gott werde jeden mit seinem Zorngericht heim-suchen, der die Natur ausbeutet. In einigen Illustrationen seines Buchs ist die segnende Hand Gottes abgebildet. Manche Autoren nennen ihn einen „gläubigen Christen“. Eindeutige Textbelege habe ich nicht gefunden – aber klar ist: Von Carlowitz geht von einer Natur aus, die von Gott kommt und unter Gott steht.

Nachhaltigkeit – ist es also ein christliches Konzept? Ein biblisches gar? Ich meine: Auf jeden Fall. Selbst wenn es das Buch Sylvicultura oeconomica nicht gegeben hätte. Denn Nachhaltigkeit heißt ja, auch abgesehen von der Forstwirtschaft und allgemein ausgedrückt: Du und deine Generation, ihr sollt nicht heute all das verzehren, was die Generationen nach euch noch als Lebensgrundlage brauchen. Oder noch plakativer: Verjubelt die Ressourcen eurer Enkel nicht!

Generationsübergreifend denken

Die Bibel hat an vielen Stellen ein großes Interesse an den jeweils nachfolgenden Generationen. Das fängt damit an, wie man sich an Gott ausrichtet. Wer ihn aufrichtig sucht, löst Segen für tausend Generationen aus, und wer Gott verachtet, bringt Schuld über drei oder vier Generationen nach ihm.

Diese Aussicht ist an hervorgehobener Stelle, im Rahmen des zweiten Gebotes, ausgesprochen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, die in der Bibel für generationsübergreifendes Denken stehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unser Verhalten Einfluss hat auf das Ergehen der Generationen nach uns, im Guten und im Schlechten. Diese Sichtweise ist ein biblisches Grundmuster.

Na gut, könnte man sagen, aber in der Bibel ist das doch primär auf „geistliche Dinge“ bezogen: auf Gottesfurcht, auf Gehorsam gegenüber den Geboten, auf die Weitergabe von Glaubensüberlieferung. Wer hier treu ist, stiftet Segen für Kinder und Enkel.

Tatsächlich aber ist die Bibel nicht so eng auf „geistliche Dinge“ fokussiert (wie auch immer man diese definieren wollte). Gerade auch das generationenübergreifende Denken hat materielle, ja sogar ökologische Aspekte. Ein Beispiel dafür ist Paulus, der den Weisheitssatz formuliert: „Die Kinder sollen nicht für die Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern für die Kinder“ (2. Korinther 12,14). Der Zusammenhang, in dem der Apostel dies schreibt, ist – Geld. Paulus spricht die materielle Versorgung an, im weiteren Sinne: Ressourcen und Lebensgrundlagen.

„Enkelgerechtigkeit“ in der Bibel

Ein weiteres Beispiel finden wir in Psalm 37. Dieser ganze Davidspsalm ist durchzogen von dem Blick auf die nachfolgenden Generationen. Wer gerecht lebt, dessen Nachkommen werden genug zu essen haben und Segen verbreiten (Vers 25-26). Immer wieder ist vom gesegneten „Erbteil“ die Rede. Dies besteht konkret in Landbesitz. Gemeint ist Acker- oder Weideland – die Ressource für eine versorgte Zukunft. Eine Ressource, von der wir heute wissen: Die ökonomische Funktion solchen Landes ist nur gegeben, wenn die ökologische Funktion intakt ist.

Nachhaltigkeit ist ein Wert, den man nicht nur allgemein christlich begründen kann, sondern auch speziell in der Bibel findet.

Das verantwortungsvolle, generationenübergreifende Denken der Bibel ist eng verwandt mit dem Nachhaltigkeitskonzept. In der aktuellen Diskussion wird das oft verknüpft mit dem Begriff „Enkelgerechtigkeit“. Ich finde, das ist ein Wert, den man nicht nur allgemein christlich begründen kann, sondern auch speziell in der Bibel findet. Denn die Bibel enthält geradezu ein Gebot zur ökologischen Nachhaltigkeit.

Dr. Ulrich Wendel ist Redakteur im SCM Bundes-Verlag.