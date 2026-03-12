Jesus.de unterstützen!
Maximilian und Alexander stehen unter einer Brücke.
Die Brüder Maximilian und Alexander sind zusammen das christliche Rap-Duo O'Bros. (Foto: O'Bros / Dominik Ruf)

SCHÖ-Festival: Feiern, Glauben, Gemeinschaft

Kongresse & Events

„Wir feiern, dass Gott uns beschenkt“: Vom 10. bis 12. Juli dürfen sich Besucher beim SCHÖ-Festival auf Konzerte, biblischen Input und Workshops freuen. Mit dabei: Johannes Hartl, Dr. Heino Falcke und die O’Bros.

Geistlichen Tiefgang auf der einen und Leichtigkeit auf der anderen Seite versprechen die Veranstalter des Festival SCHÖ (10. bis 12. Juli) in Schwäbisch Gmünd. Neben Workshops, Seminaren und viel Musik gibt es eine Wake-Up-Show, Talkrunden, Nachtcafe, Sportturniere (Volleyball, Fußball, Spikeball), einen Kreativpark, Nachtgebet sowie ein Programm für Kinder, Teens & Pre-Teens.

Beim Festival auf dem Schönblick dabei sind laut Ankündigung unter anderem Johannes Hartl, WeChazz, Timo Böcking, Anna Dorothea Mutterer, Thomas Härry, Dr. Heino Falcke und die O’Bros.

Tickets (Erwachsene: 59 Euro, Schüler/Jugendliche: 39 Euro, Kinder: 19 Euro) gelten für die Gesamtveranstaltung. Für das Konzert der O’Bros ist ein Zusatzticket erforderlich (39 Euro). Optional sind Zimmer im Gästezentrum Schönblick oder auf dem Campingplatz buchbar. Es gibt auch durch Spenden finanzierte kostenlose Tickets („SCHÖ-FÜR-ALLE“).

Veranstalter des Festivals sind der Evangelische Gemeinschaftsverband Württemberg, Aktion Hoffnungsland und das Christliche Gästezentrum Schönblick. 

Hier geht’s zum vollständigen Programm.

