Gebetsimpulse direkt aufs Smartphone

Mal eine Verheißung, mal ein Gebet, mal ein Erfahrungsberich: Seit zwei Jahren begleitet sela. Menschen per WhatsApp auf ihrem Glaubensweg.

Seit zwei Jahren gibt es den WhatsApp-Kanal der Gebetsinitiative sela. Zweimal pro Woche landen Gebetsimpulse direkt auf dem Smartphone der inzwischen über 3.700 Abonnentinnen und Abonnenten. Die Impulse bestehen wechselnd aus Bibeltipps zum Gebet, der „Gebetsfrage für heute“, biblischen Verheißungen, formulierten Gebeten, Gebetsanliegen, Erfahrungsberichten („Was Betern passieren kann“) und Zitaten zur Inspiration.

Follower des Kanals schreiben in ihren Rückmeldungen:

„Die Blog-Beiträge finde ich echt inspirierend, der WhatsApp-Kanal hilft mir täglich bzw. regelmäßig, dranzubleiben, öffnet neue Perspektiven auf das Gebet und das sela.Magazin habe ich auch sehr geschätzt.“ (André)

„Ich bin so dankbar für den Gebetskanal!“ (Angelika)

„Anmerken möchte ich noch, dass ich sehr froh darüber bin, dass es den sela.Gebetskanal gibt, und ich freue mich schon immer im Voraus auf die nächste bzw. neue Nachricht.“ (Jürgen)

>>> Der Gebetskanal von sela. kann auf dieser Webseite abonniert werden.

sela. ist ein Angebot des SCM Bundes-Verlags, zu dem auch Jesus.de gehört. Neben dem WhatsApp-Kanal gibt es den ausführlicheren sela.Blog und das jährliche Gebetsmagazin. Chefredakteur ist Dr. Ulrich Wendel.

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