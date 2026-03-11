truestory 2026: Gemeinden können sich noch anmelden

Was hat Jesus mit meinem Leben zu tun? Darum geht es nächste Woche im evangelistischen Livestream „truestory“. Auch prominente Christinnen und Christen sind dabei.

Vom 17. bis 21. März strahlt proChrist den „truestory Nights“-Livestream aus. Mehr als 130 Gemeinden an rund 75 Orten in Deutschland schalten sich parallel dazu, heißt es in einer Pressemitteilung. Eingeladen seien 12- bis 18-Jährige, um die Geschichte von Jesus zu entdecken. Moderiert werden die fünf Abendproduktionen von der ehemaligen Miss Germany, Kira Geiss, und Tim Guttenberger. An zwei Abenden sind die O’Bros Alex und Maxi dabei, kündigt proChrist an.

In „persönlichen Geschichten, Bibelclips, Aktionen und Deep Talk“ gehe es darum, was die Geschichte von Jesus mit dem eigenen Leben zu tun hat. Über eine App können Zuschauerinnen und Zuschauer eigene Fragen stellen und am Studiogespräch teilnehmen. Außerdem werde der Livestream vom 17. bis 21. März jeweils um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal von truestory ausgestrahlt.

proChrist lädt Gemeinden, Jugendkreise und Gruppen dazu ein, sich noch anzumelden und die truestory Nights zu übertragen. Die Anmeldung und Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage von truestory.

truestory ist eine Teenager-Evangelisation von proChrist, die Gemeinden und Jugendgruppen unterstützt, ihre Freunde zu Jesus einzuladen.