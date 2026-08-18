Pfarrer segnet beim Fallschirmsprung

Gerard Rundell träumte schon sein Leben lang von einem Fallschirmsprung. Jetzt hat er es für einen guten Zweck getan – und dabei noch einen Segen erteilt.

Für einen guten Zweck ist der britische Geistliche Gerard Rundell in 4.300 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen – mit einem Fallschirm natürlich. Die Erlöse der Spendenaktion sind für seine Gemeinde, die St. Aidan’s Church in Gosforth, bestimmt. Rund 2.500 Pfund (umgerechnet knapp 3.000 Euro) kamen bislang zusammen, berichtet der Newcastle Chronicle. Die Spenden fließen in Sommerclubs, Nachmittagsveranstaltungen und weitere Angebote der Gemeinde, heißt es.

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„Mit dem Flugzeug so hoch aufzusteigen ist kein Problem – aber wenn dann plötzlich die Flugzeugtür aufgeht, fühlt sich das zunächst irgendwie falsch an“, so der Pfarrer. Doch kaum ist er abgesprungen, beginnt der Genuss: „Es war wunderschön da oben über den Wolken“, schwärmt Rundell. Überrascht ist er, als ihn sein Tandem-Fluglehrer plötzlich bittet, den Kameramann zu segnen. Der Pfarrer erfüllt die Bitte (siehe Video).

„Das war eine wunderbare Erfahrung“, unterstreicht Rundell. „Es hat großen Spaß gemacht, ich würde es definitiv wieder tun.“ Besonders freut er sich über die Spenden für den Fallschirmsprung: „Alle waren unglaublich großzügig. [Die Spenden werden] einen Unterschied machen, wie wir Kinder, Jugendliche und Familien in unserer Gemeinde unterstützen können. […] Wir sind wirklich sehr dankbar.“

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