Truestory Nights: Jesus begegnen – selbst im Burger-King

„Ich habe zum ersten Mal richtig gebetet“: Bei den truestory Nights 2026 sind zehntausende Jugendliche Jesus begegnet.

31.000 Jugendliche nahmen an 222 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Veranstaltungsreihe „truestory Nights“ (ehemals JESUSHOUSE) teil, heißt es in einer Pressemitteilung von proChrist: in Gemeinden, Turnhallen, Kellern und sogar in einer Burger-King-Filiale. Der fünfteilige Livestream hatte zusätzlich 21.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube.

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Vom 16. Februar bis 29. März 2026 erlebten die Jugendlichen lokal unterschiedliche Angebote. Oft schlossen sich Gemeinden verschiedener Konfessionen zusammen, heißt es. Die Jugendlichen verfolgten den Livestream, lasen gemeinsam in der Bibel und konnten den Zeugnissen von 150 Sprecherinnen und Sprechern zuhören. Diese reisten auch zu den Veranstaltungsorten und beantworteten vor Ort Fragen.

Laut Pressemitteilung beschrieb eine 14-jährige Besucherin einen Abend so: „Ich habe gerade zum ersten Mal gebetet. Also so richtig. Nicht nur so ‘Hallo Gott, bitte hilf mir jetzt’, sondern irgendwie anders.“ Und eine andere Besucherin sagte: „Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das Leben dann aussehen wird, aber ich möchte mein Leben mit Jesus leben!“

„Aller Aufwand hat sich gelohnt“

Rund 4.000 ehrenamtliche Mitarbeitende, darunter auch zahlreiche Evangelistinnen und Evangelisten, setzten sich laut proChrist in verschiedenen Bereichen für die Veranstaltung ein. Zudem unterstützen 42 christliche Werke die Veranstaltung als Kooperationspartner, heißt es. Meike Schiller, truestory-Projektleiterin, resümiert: „Wir sind sehr dankbar für jeden, der sich im Rahmen von truestory engagiert hat. Ein besonderer Dank gilt den ca. 90 Mitarbeitenden, die von ihren Werken und Gemeinden freigestellt wurden, um über 3 Jahre hinweg truestory vorzubereiten und mitzudenken.“ Julia Garschagen ergänzt: „Es ist toll zu sehen: Aller Aufwand hat sich gelohnt. Jesus bewegt Jugendliche und verändert Leben.“

Ein Evangelist schrieb: „Mein Herz ist voll. Ich bin überwältigt vom Hunger der jungen Menschen. Ich kann noch nicht in Worte fassen und auch nicht ganz glauben, wie viele Leute beim Gebet zur Lebensübergabe aufgestanden sind.“

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