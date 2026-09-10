Kirchentagskollekte 2027: Bewerbungsphase startet

Der Kirchentag in Düsseldorf sammelt wieder für gemeinnützige Vereine und Projekte Spenden. Vielleicht fließt der Ertrag der Kollekte ja in Ihre Organisation? Bis zum 11. Oktober können sich Interessierte noch bewerben.

Unter der Losung „Du bist kostbar“ lädt der Deutsche Evangelische Kirchentag vom 5. bis 9. Mai 2027 nach Düsseldorf ein.

Die Losung stehe für Offenheit, Respekt und Gemeinschaft und lade dazu ein, über Unterschiede und verschiedene Meinungen hinweg aufeinander zuzugehen, miteinander im Gespräch zu bleiben und so zu einer vielfältigen, demokratischen und menschenfreundlichen Gesellschaft beizutragen, so der Kirchentagspräsident Torsten Zugehör. Wie gewöhnlich gibt es ein vielfältiges kulturelles und informatives Programm – darunter Live-Podcasts, Lobpreis, Workshops und gemeinsame Gebet

- Werbung -

Das „Fest des Glaubens“ möchte auch nächstes Jahr wieder mit der Kollekte, die während allen Gottesdiensten gesammelt wird, Hilfsangebote unterstützen – bevorzugt diejenigen, die zu der Losung passen und eine offene demokratische Gesprächskultur fördern. Bei vergangenen Kirchentagen wurden zwischen 4.000 und mehr als 100.000 Euro an Projekte vergeben.

>>>> Alle Bewerber durchlaufen ein Bewerbungsverfahren. Pro Organisation können bis zu zwei Projekte über das Bewerbungsformular eingereicht werden. Die Hinweise zur Projektbewerbung sind zu beachten.

Mehr zum Thema: