Mittagspause beim „Pommes-Jesus“

„Zweimal Mittag. Gesegnete Mahlzeit!“, so schallt es tagtäglich durch die Imbissbude „Pommes goldgelb“. Inhaber Michael Zielke, bekannt als „Pommes-Jesus“, ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Überall stehen Vitrinen mit Bibelgeschichten und Plakate mit Jesus-Botschaften. Seine evangelistische Pommesbude findet großen Anklang: „Hier sind die [Pommes] dick und haben ’ne gute Konsistenz an Fett.“ Zielke ist überzeugt davon, dass das Essen den Kunden so gut schmeckt, weil der Segen und die Kraft Gottes in seinen Pommes wirkt.