Jubiläum: 500 Jahre Tyndale Bibel aus Worms

Im Jahr 1526 ließ William Tyndale in Worms das erste vollständige englische Neue Testament drucken. Eine Sonderausstellung im Museum der Stadt Worms würdigt Tyndales Wirken und die Bedeutung seiner Übersetzung.



Worms bereitet sich auf ein wichtiges Jubiläum vor. Im Jahr 2026 jährt sich zum 500. Mal der Druck des ersten vollständigen englischen Neuen Testaments durch William Tyndale in der Stadt. Aus diesem Anlass zeigt das Museum der Stadt Worms im Andreasstift die Sonderausstellung „Made in Worms – William Tyndales New Testament 1526“. Sie ist noch bis zum 10. Januar 2027 zu sehen.

Die erste englische Übersetzung des Neuen Testaments, bekannt als „The Newe Testament“, entstand 1526. Sie wurde in Worms in der Druckerei von Peter Schöffer d. J. hergestellt. Diese Ausgabe legte den Grundstein für die heute gültige Bibelübersetzung der Anglikanischen Kirche und beeinflusste das moderne Englisch maßgeblich. Ein erhaltenes Exemplar des damals wahrscheinlich 3.000-mal produzierten Drucks befindet sich in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart.

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Ein bewegtes Leben

William Tyndale wurde um 1490 in North Nibley geboren. Er studierte an den Universitäten Oxford und Cambridge, wo er sich mit humanistischen Ideen auseinandersetzte. Nach seiner Weihe arbeitete er als Hauskaplan. Im Jahr 1523 bat Tyndale Bischof Tunstall in London um die Erlaubnis zur Bibelübersetzung ins Englische. Solche Übersetzungen galten ohne Genehmigung seit dem Wyclif-Verbot von 1408 als Ketzerei. Bischof Tunstall, der 1521 am Wormser Reichstag teilgenommen hatte, lehnte Tyndales Antrag ab.

Die Londoner Kaufmannschaft unterstützte Tyndale. Er organisierte 1524 eine Reise nach Deutschland über Kontakte im Hansekontor Stalhof. Seine englische Übersetzung des Neuen Testaments beendete er wahrscheinlich in Wittenberg. Von Worms aus verschiffte man „The Newe Testament“ nach England.

Erdrosselt und verbrannt

Tyndale blieb bis 1527 in Worms. Er zog anschließend nach Antwerpen und ließ dort 1530 seine Übersetzung des Pentateuch drucken. Im selben Jahr veröffentlichte er die papstkritische Schrift „The Practice of Prelates“, die auch König Heinrich VIII. für seinen Versuch, die Ehe mit Katharina von Aragon annullieren zu lassen, kritisierte. Der englische Hof versuchte, ihn umzustimmen, setzte jedoch nach dem Scheitern ein Kopfgeld aus. Im Jahr 1535 wurde Tyndale in Antwerpen festgenommen und in Vilvoorde bei Brüssel erdrosselt und verbrannt.

Ein Denkmal für Tyndale steht seit 1884 in London. Seine historische Bedeutung für die englische Reformation und Sprache wird oft mit Martin Luthers Wirken verglichen. Die geplante Ausstellung im Andreasstift wird Tyndales Verbindungen und sein Wirken in Worms beleuchten.

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