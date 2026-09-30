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Die Kirche im Dorf Viðareiði auf den Färöer-Inseln
Die Kirche im Dorf Viðareiði auf den Färöer-Inseln (Foto: Daniel Wildraut)

Bibel für die nächste Generation: Färöer erhalten neues Neues Testament

AuslandKirche & Gemeinde

Auf den Färöer-Inseln ist erstmals seit 1937 eine neue Übersetzung des Neuen Testaments erschienen. Hinter dem Projekt steht der Wunsch, Christen verschiedener Traditionen zusammenzubringen und junge Menschen zu erreichen.

Wie Christian Daily International berichtet, hat die United Bible Societies (UBS) die Fertigstellung einer neuen färöischen Übersetzung bekanntgegeben. Verantwortlich ist die Färöische Bibelgesellschaft. Ziel sei eine Bibelausgabe, die besonders junge Menschen anspreche und zugleich von Christen unterschiedlicher Konfessionen genutzt werden könne, heißt es. Der frühere lutherische Bischof Hans Jacob Joensen leitete das ökumenische Übersetzungsprojekt mit Vertretern der lutherischen Volkskirche und der Freikirchen.

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Weiterer Schritt zur vollständigen Bibel

Die neue Ausgabe enthält Fußnoten, ein Glossar sowie farbige Landkarten und orientiert sich sprachlich am heutigen Färöisch. Laut Rana handelt es sich um den ersten von drei geplanten Schritten zu einer vollständigen Neubearbeitung der Bibel. Nach dem Neuen Testament sollen die Psalmen und anschließend eine Gesamtausgabe der Bibel veröffentlicht werden.

Die färöische Sprache wird von rund 70.000 Menschen auf den Färöern und in färöischen Gemeinschaften im Ausland gesprochen. Sie ist mit dem Dänischen verwandt, hat sich jedoch eigenständig aus dem Altnordischen der Wikingerzeit entwickelt.

>>> die komplette Meldung bei Christian Daily (Englisch)

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