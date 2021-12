Neue Datenbank für Chorsätze gestartet

„Such, wer da will“ heißt die neue Chorsatz-Datenbank des Chorverbands in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Rund 5.000 Chorsätze sind bereits enthalten.

Die Chorsatz-Datenbank ist öffentlich zugänglich und soll Chorleitern dabei helfen, einen geeigneten Chorsatz zum gewünschten Lied zu finden, falls sich beispielsweise die Besetzung des Chores kurzfristig verändert. Zurzeit beinhaltet die Datenbank rund 5.000 Chorsätze aus 400 Chorbüchern und -heften.

Ausgangspunkt des Projekts waren die 2018 eingeführten 32 neuen Wochenlieder. Später wurde die Datenbank auf alle 535 Lieder des Evangelischen Gesangbuchs erweitert. Auch die Lieder des neuen Evangelischen Gesangbuchs, das Ende des Jahrzehnts erscheint, sollen integriert werden. „Ziel ist, demnächst auch ältere Sammlungen sowie Einzelveröffentlichungen einzubeziehen und später auch Liedkantaten und ähnliches aufzunehmen“, erklärt Christian Finke, Präsident des Chorverbands.

Vielfältige Suchmöglichkeiten

Die Datenbank bietet verschiedene Such- und Filtermöglichkeiten, so kann zum Beispiel nach Bibelstellen, Stimmanzahl oder Festtag im Kirchenjahr gefiltert werden. Das Cover der Chorausgabe ist sofort sichtbar und soll Chorleitern dabei helfen, die entsprechende Ausgabe schnell in ihrer Hausbibliothek zu finden. „In einer späteren Ausbaustufe der Datenbank wollen wir dann auch Notenbeispiele zeigen oder Links zu den Verlagsausgaben geben. ‚Fertig‘ ist das Projekt ohnehin nie, es bleibt weiter viel zu tun“, so Finke.

„Such, wer da will“ ist eine reine Suchmaschine für verfügbare oder auch bereits vergriffenen Werkausgaben und kein Bibliothekskatalog oder Onlineshop. Das heißt, die Chorhefte können nirgends ausgeliehen werden und es finden sich auch noch keine Links zu Verlagen oder Musikhandlungen.

Bundesweit sind nach Angaben des Verbands rund 20.000 evangelische Chöre mit 360.000 Sängerinnen und Sängern aktiv, darunter mehr als 80.000 Kinder und Jugendliche.

Link: Hier geht es zur Chorsatz-Datenbank „Such, wer da will“.