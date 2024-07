Sommerrabatt für Chormusical „Bethlehem“

Im Dezember wird in drei deutschen Städten das Chormusical „Bethlehem“ aufgeführt. Bis Ende August gibt es die Tickets mit Sommerrabatt.

Nach der gefeierten Uraufführung 2023 in Düsseldorf geht das Chormusical „Bethlehem“ im Dezember 2024 auf Tournee und macht in Hannover, Dortmund und Mannheim Station. Der große Chor entsteht gerade aus Chören, Einzelpersonen und Familien der jeweiligen Region.

„Musikalisch ist eine Mischung aus Gospel auf der einen Seite und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern auf der anderen Seite zu hören – und das Ganze neu arrangiert“, sagt Komponist Dieter Falk über die Musik. Über alle religiösen Grenzen hinweg vermittelt „Bethlehem“ die Kraft der Weihnachtsgeschichte. Zwischen Feuertonne und Stacheldraht breitet sich in einer unvergleichlichen Inszenierung der Zauber der Weihnacht aus und erinnert an die menschlichste unserer Fähigkeiten: lieben zu können. Auch das, was wir nicht verstehen. Veranstalter ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten.

Die Aufführungen finden am 14.12. in Hannover, am 28.12. in Dortmund und am 29.12. in Mannheim statt. Beim Ticketkauf bis zum 31. August können Interessierte mit dem Rabatt-Code „Sommer10“ zehn Prozent sparen. Wer eine der Aufführungen von der Bühne aus erleben und mitgestalten möchte, kann sich noch für den Chor anmelden. Die Stücke sind so angelegt, dass auch ungeübte Sängerinnen und Sänger Freude bei den Proben und der Aufführung haben. Die Proben beginnen Ende September.

Infos und Tickets: https://www.chormusical-bethlehem.de/