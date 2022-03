Das Hilfswerk humedica unterstützt Geflüchtete beidseitig der ukrainischen Grenze gezielt mit Sachspenden.

Seit seiner Gründung im jahr 1979 hat humedica in 90 Ländern humanitäre Hilfe geleistet. Im ukrainischen Grenzgebiet werden unter anderem Decken und Schlafsäcke sowie medizinische Güter an rumänische oder moldawischen Kirchengemeinden verteilt, die ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben. Dazu erfolgen Lieferungen an weitere Anlaufstellen.

Darüber hinaus ist ein medizinisches Einsatzteam in der Ukraine unterwegs, um Menschen zu behandeln. Gemeinsam mit Partnern hat humedica dabei geholfen, ein Heim für Menschen mit Behinderung in der Ukraine zu evakuieren und die Kinder nach Deutschland zu bringen. Weitere Hilfsmaßnahmen werden entsprechend dem jeweiligen Bedarf koordiniert.

Neben dem Schwerpunkt auf medizinischer Not- und Katastrophenhilfe, engagiert sich humedica auch im Bereich der Versorgungshilfe sowie in langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit.

Homepage: humedica

Kontakt: info@humedica.org

Spenden:

Sparkasse Kaufbeuren

IBAN: DE35 7345 0000 0000 0047 47

BIC: BYLADEM1KFB

Online spenden: Ukrainehilfe