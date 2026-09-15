Gospel aus Norwegen: Reflex feiert musikalisches Jubiläum in Witten

Der norwegische Gospelchor Reflex gastiert am 3. Oktober 2026 in der Evangelischen Popakademie Witten. Die Formation feiert mit mehreren Konzerten ihr Jubiläum „25 Jahre in Deutschland“.

Reflex zählt zu den bekanntesten Gospelchören Europas. Seit seiner Gründung 1973 verbindet das Ensemble „modernen Gospel mit Popmusik und eingängigen Melodien“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung Creative Kirche. Der Chor hat nach eigenen Angaben mehr als 300.000 Tonträger verkauft und 28 Alben veröffentlicht. Reflex trat unter anderem zusammen mit Gospelgrößen wie Andraé Crouch, Richard Smallwood oder Bebe & Cece Winans auf.

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Im Rahmen einer Deutschlandtournee zwischen dem 30. September und dem 4. Oktober gibt der Chor mehrere Konzerte. In Witten stehen zwölf Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit einer Live-Band auf der Bühne. Neben bekannten Liedern aus dem Repertoire sollen auch neuere Titel präsentiert werden.

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