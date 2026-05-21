- Werbung -
Eine Hand, die von der Sonne beschienen wird
Foto: Sydney Moore via Unsplash

Wer betet, bleibt am längsten

BlogsGlauben leben

Bei schwierigen Entscheidungen oder heiklen Situationen kann es schwerfallen, zuversichtlich zu bleiben. Wird das Familientreffen dieses Jahr gut laufen – werden wir uns alle gut verstehen? Und was ist mit den wichtigen Entscheidungen, die meine Gemeinde betreffen? Werden wir zu einer Entscheidung kommen, bei der sich niemand übergangen fühlt?

Der Theologe Dr. Ulrich Wendel erinnert im sela-Blog an die unterstützende Macht des Gebets. Diese sei oft sogar größer, als wir glauben, schreibt. Da Gebet bedeutet, in Gottes Gegenwart zu treten, war das Durchschreiten des Jordans in der Bibel vergleichbar mit der unglaublichen Macht, die Betenden heute noch innewohnt.

- Werbung -

Ein Appell: Betende sollten einen Prozess als erste begleiten und als letzte verlassen.

>>>> Weiterlesen im sela.-Blog.

Mehr zu dem Thema:

Gebet im Alltag: Warum der Rhythmus entscheidend ist

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!