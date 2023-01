Christliche Singles: Wohin mit der Lust auf Sex?

Viele christliche Singles verzichten krampfhaft auf jede Form von Sexualität. Dadurch fehlt etwas Wesentliches im Leben, meint Autorin Tina Tschage. Sie fordert: Gemeinden sollten offener über Solo-Sex reden.

„Sex gehört in die Ehe.“ Diese Antwort von – meist verheirateten – Personen in geistlicher Verantwortung bekomme ich oft auf meine Frage als Single, wie ich denn mit meiner Lust auf Sex umgehen kann. Ich bin überzeugt: Diese Antwort fußt vor allem in dem Denken, Sex als Kurzform von Sexualität sei allein das, was zwischen Mann und Frau im Bett passiert – Geschlechtsverkehr. Dabei ist Sexualität so viel mehr. Und gerade uns Singles würde es helfen, wenn wir anfingen, viel mehr von der „Langversion“ zu sprechen.

Ja, ich bin Single und verzichte bewusst auf Geschlechtsverkehr. Denn dieser intime und liebevolle Akt gehört für mich tatsächlich in eine tief verbundene Beziehung und nicht in eine einzige Nacht mit einem Objekt meiner Begierde. Aber muss ich deshalb auf jede Form von Sexualität verzichten, wie es die meisten Singles tapfer oder krampfhaft versuchen?

Zwei Drittel der christlichen Singles unzufrieden mit Sexualität

Die Single-Studie des Instituts Empirica hat offenbart: Bei vielen christlichen Singles stimmen beim Thema Sexualität Einstellungen und Praxis nicht überein, was zu niedriger Zufriedenheit führt – fast zwei Drittel der Befragten sind unzufrieden mit ihrer Sexualität. Obwohl die meisten behaupten, es sei angebracht, mit Sex bis zur Ehe zu warten, haben die allermeisten schon vorher Geschlechtsverkehr, und zwar mit mehreren Partnern. Und: Je unzufriedener Singles mit ihrer Sexualität sind, desto größer ist der Wunsch nach einem Partner.

Das sagt mir: Wir Singles könnten viel zufriedener mit unserem Leben und deutlich entspannter in der Partnersuche sein, fänden wir eine gute Art, unsere Sexualität zu leben. Dafür aber müssen wir die vielen Facetten von Sexualität entdecken – denn Geschlechtsverkehr ist vielleicht der Höhepunkt aller Sexualität, aber eben doch nur ein Teil.

Zu meiner Sexualität als Frau gehört auch, wenn ich meine besten Freundinnen kräftig knuddle. Wenn ich mich schick mache und liebevoll meine Weiblichkeit in Szene setze. Wenn ich mich beim Sport verausgabe. Wenn ich meiner Lust nachgehe und mich selbst berühre. Selbstliebe ist ein wichtiges Thema – nicht nur für Singles, aber besonders für uns: Das kann genitale, erotische Selbstliebe sein; genauso wichtig ist aber auch das schlichte „Sich-Selbst-Lieben“ – an Körper, Seele und Geist. Diese drei gehören zusammen.

Wer keinen Sinn für sich selbst und für seinen eigenen Körper hat der wird mit seinem Lebensstand, mit seinem Leben überhaupt, nie versöhnt und glücklich sein können. Das ist meiner Erfahrung nach die Mehrheit der Christen (das betrifft nicht nur Singles!). Mir sind so viele Frauen begegnet, die sich zum Beispiel nicht einmal am ganzen Körper eincremen.

Viele finden sich selbst insgesamt eher hässlich und ihren Körper widerlich. Das Buch „Schön ohne Aber“ zeugt von diesem Drama bei Frauen und Männern. Wer lange Single ist und durch eine – auch erotische – Beziehung nie herausgefordert wird, seine eigene Körperlichkeit zu entdecken, dem fehlt etwas Wesentliches im Leben.

Christliche Singles verstecken Sexualität

Fakt ist: Wir Singles klammern unsere Sexualität oftmals aufgrund des zitierten Eingangs-Statements formal und komplett aus – und verlagern sie dann in die Heimlichkeit unseres Lebens oder machen eben, was wir wollen. Fernab dessen, was sogar wir selbst als eigentlich gute christliche Norm leben wollen, das bestätigt die Single-Studie. Ich bin überzeugt, dass Pornografiesucht und verdeckte Bett-Geschichten bei Männern wie Frauen hier ihren Ursprung haben. Weil wir nicht über unsere Sexualität sprechen, mit niemandem. Es fehlen die geschützten Orte dafür – und die Gesprächspartner.

In den meisten christlichen Gemeinden wird uns Singles erzählt, was wir alles nicht dürfen – Geschlechtsverkehr eingeschlossen. Was wir dürfen und wie wir mit unserer Lust umgehen können, dazu finden sich selten hilfreiche Tipps. Von Vorbildern ganz zu schweigen. Wie in eigentlich allen Lebens- und Glaubensthemen wünsche ich mir auch in der Sexualität, dass niemand allein unterwegs sein muss. Ich merke, wie groß die Offenheit und auch der Mut sind, über diese Fragen, Ängste und Herausforderungen zu sprechen, wenn wir wissen: Hier darf ich – und hier werde ich nicht bewertet oder verurteilt oder mit einfachen Verboten abgespeist.

Am ehesten entstehen solche Gespräche dort, wo ich mich zu Hause fühle. Und das ist für viele Christen das Gemeindeumfeld. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass die Single-Studie uns Singles auf den Weg bringt zu uns selbst, damit wir unsere Sexualität annehmen und leben. So wie es zu jeder und jedem von uns passt – auch im Frieden mit unserem Gott. Und ich hoffe auch, dass in Gemeinde offener und ehrlicher, im angemessenen Rahmen und von guten Vorbildern über Solo-Sex gesprochen wird.

Die meisten Pastoren sind seit ihren 20er Jahren verheiratet und können meist nur aus der Theorie zu Singles sprechen. Deshalb brauchen wir Singles – oder mindestens Personen, die sehr lange Single waren –, die ihr Herz und ihren Erfahrungsschatz öffnen und andere ermutigen, sich auf den Weg zu ihrer Sexualität zu machen. Es gibt auch für Singles so viel zu entdecken! Und das wird unserer Lebendigkeit dienen.

Tina Tschage arbeitet als Coach, Rednerin und Autorin. Sie lebt als Single in einer christlichen Lebensgemeinschaft.

Weitere Ergebnisse der Single-Studie findest du im Buch „Christliche Singles“ von Tobias Faix, Tobias Künkler und Johanna Weddigen und auf der Webseite der CVJM Hochschule.