Warum sind wir hier?

Von oben betrachtet scheint die Frage nach dem Sinn des Lebens irgendwie banal. Umso wichtiger ist es, hin und wieder die Perspektive zu wechseln, um tausendmal Gehörtes wieder erstaunlich zu finden.

Elf Kilometer sind keine lange Entfernung, wenn man mit dem Auto fährt. Auf einer Schnellstraße kann man sie in etwa sechs oder sieben Minuten zurücklegen. Die meisten von uns würden nicht lange darüber nachdenken, diese Strecke zu fahren, um beim Chinesen ihr Lieblingsessen zu holen oder eine Freundin nach Hause zu bringen. Vielleicht ist unser täglicher Weg zur Arbeit zwei- oder dreimal so lang, deshalb sind elf Kilometer wirklich keine große Sache.

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Das gilt jedoch nur so lange, bis man sich in elf Kilometern Höhe befindet. Das sind elftausend Meter, die übliche Flughöhe eines Flugzeugs für den Personenverkehr. Wenn du an das letzte Mal zurückdenkst, als du auf einem Fensterplatz im Flugzeug gesessen und zugesehen hast, wie sich der feste Boden immer weiter entfernt hat und vertraute Landmarken sich in Spielzeuge verwandelt haben, weißt du, dass dir ein Blick aus elf Kilometern Entfernung eine ganz neue Perspektive vermitteln kann. Die obligatorischen Fotos mit den Tragflächen des Flugzeugs, die man überall auf Instagram findet, sind der Beweis dafür.

Gedankenspirale

Wenn du die Erde von oben siehst, erinnert dich das daran, wie groß die Welt ist und wie klein du bist. Diese Perspektive kann dir das Gefühl geben, winzig zu sein. Sogar unbedeutend. Du bist ein einzelner Mensch in einer Stadt, in einem Land, auf einem Kontinent, auf einem Planeten, in einem Sonnensystem, in einer Galaxie, an einem zufälligen Ort in einem Universum unendlicher Weite

In einer hohlen Metallröhre durch den Himmel zu fliegen, ist ein Phänomen der modernen Zeit, aber das Nachsinnen über die Rolle des Menschen ist so alt wie die Menschheit selbst. Zu allen Zeiten haben Poeten und Philosophen, Historiker und Künstler, Autoren und Mönche die Fragen gestellt:

Wer sind wir? Warum sind wir hier? Sind wir von Bedeutung? Haben wir einen Zweck?

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Als Menschen haben wir das tiefe Verlangen, den Sinn des Lebens zu finden. In unserem Inneren drängt uns etwas dazu, einen Grund für unsere Existenz zu finden. Wir wollen nicht nur anonym leben und sterben – was sollte das für einen Sinn haben? Es muss mehr im Leben geben als schlafen, essen, arbeiten und dann alles wieder von vorn.

Bestimmt wozu?

Vielleicht hast du darüber auch schon nachgedacht. Vielleicht hast du dich gefragt, ob du bedeutend bist. Ob du wertvoll bist. Ob du einzigartig bist. Ob du begabt bist. Vielleicht hast du dich gefragt, ob du einen tieferen Zweck hast – eine Art göttlichen Stempel, der dir nicht nur Wertschätzung, sondern auch eine Bestimmung verleiht.

Die Bibel geht diese Fragen direkt an. Von Anfang bis Ende dreht sie sich nicht allein um Gott, sondern auch darum, wie Gott der Menschheit begegnet. Die Bibel erzählt die Geschichte, wie Gott uns erschaffen hat; wie er uns liebt und führt. Sie ist die Offenbarung unserer Rolle innerhalb seines Plans und seiner Schöpfung. Seine Bestimmung für uns wie auch seine Liebe und seine Wertschätzung verleihen uns einen unermesslichen, unerschütterlichen Wert. Es ist unmöglich, getrennt von Gott eine wahre Identität oder Bedeutung im Leben zu finden, weil das Leben von ihm kommt. Je besser wir Gott verstehen und je näher wir ihm kommen, umso besser verstehen wir auch, wer wir sind und welch unendlichen Wert wir besitzen.

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Gott + Alltag = Sinn

Das bedeutet nicht, dass sich das Leben nur um Beten, Bibellesen, Gottesdienstbesuche oder andere „geistliche“ Aktivitäten dreht. Die Vorstellung, dass wir Gott nur durch religiöse Rituale oder innerhalb einer Kirche nah sein können, ist ein absoluter Mythos. Sie reduziert Gott auf eine religiöse Schachtel, die wir nur hervorholen, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen oder etwas von ihm brauchen, nur um sie gleich danach wieder ins Regal zu stellen. Das könnte der Wahrheit nicht ferner liegen. Jedes Handeln, jedes Streben und jeder Moment finden in Gottes Gegenwart statt. Wir verbringen unser ganzes Leben unter seinem Blick und zu seiner Freude. Wir können nicht vor ihm weglaufen oder uns vor ihm verstecken; wir können ihn nicht verscheuchen oder dazu bringen, uns den Rücken zuzukehren. Er ist immer bei uns.

Das bedeutet, dass die menschliche Suche nach Identität, Wert und Sinn viel banaler ist, als wir oft denken. Banal, nicht im Sinn von langweilig oder gewöhnlich, sondern als Teil unseres täglichen Lebens.

Existenz mit viel Karat

Du wirst den Grund für deine Existenz nicht in einem Augenblick, an einem bestimmten Tag oder zu irgendeiner anderen, bereits festgelegten Zeit entdecken. Ein solches Bewusstsein entsteht durch stets neue Entdeckungen im Lauf einer ganzen Lebenszeit. Und die wichtigsten Momente im Leben können normalerweise sowieso nicht in einem oder zwei Sätzen zusammengefasst werden.

Der Grund für deine Existenz und Einzigartigkeit kann nicht einfach auf ein nettes Meme oder ein prägnantes Zitat reduziert werden. Er hat viele Facetten, wie ein schön geschliffener Diamant. Dieser Diamant hat wahrscheinlich immer noch einige (oder viele) raue Kanten, aber derjenige, der ihn erschaffen hat, ist noch nicht fertig mit ihm. Er ist immer noch bei der Arbeit und verwandelt ihn in einen Edelstein von unvergleichlicher Schönheit. Dieser Prozess des Gestaltens und Formens vollzieht sich über Jahre hinweg durch unzählige Momente. Manche von ihnen können so einschneidend sein, dass sie dein Leben verändern und sich als entscheidende Wendungen in deiner persönlichen Geschichte für immer in dein Gedächtnis einprägen.

Andere hingegen zeigen sich in scheinbar belanglosen Gedanken, Unterhaltungen und Entscheidungen – sie sind behutsame Hammerschläge des Schöpfers, denen du zu dieser Zeit vielleicht nicht einmal eine Bedeutung beimisst.

Weiser als meine Dummheit

Doch die ganze Zeit über führt Gott dich in die Bestimmung hinein, die er für dich hat. Er ist stärker als deine Schwäche, geduldiger als deine Starrköpfigkeit, weiser als deine Dummheit und seine Treue überdauert jeden deiner Fehler. Er hat eine Zukunft voller Schönheit und Mut für dich. Vertraue darauf, dass er dich auf deiner Reise entdecken lässt, welche Pläne er für dich hat, und du wirst das Lebensabenteuer finden, für das du erschaffen wurdest.

Dieser Text ist ein Ausschnitt aus dem Buch „Schockierend radikal geliebt“ von Addison und Arden Bevere, das im SCM Verlag erschienen ist. Der SCM Verlag ist Teil der SCM-Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.

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