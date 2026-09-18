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Social Media Apps auf dem Handy
Foto: Ralph Olazo via Unsplash

„Made to Create“: Creatunity Camp bringt christliche Influencer zusammen

Medien

Rund 70 christliche Creator und Influencer treffen sich vom 18. bis 20. September beim Creatunity Camp in Amt Creuzburg. Workshops zu KI, Storytelling und digitaler Ethik stehen auf dem Programm.

Das Creatunity Camp gilt als eines der größten christlichen Creator- und Influencer-Netzwerke im deutschsprachigen Raum. Angeboten werden Workshops unter anderem zu künstlicher Intelligenz, Storytelling, Kamerapräsenz, Kommunikation und digitaler Ethik. Das Programm soll Vernetzung, praxisnahe Workshops und persönliches Coaching kombinieren. Zu den Referenten gehören Samuel Harfst, Ole Kratzert, Lilly Haustein, Hannah Campling und Tim Guttenberger.

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Creatunity richtet sich an Kreative, die soziale Medien wertebasiert und reflektiert gestalten möchten. Neben dem jährlichen Camp organisiert das Netzwerk regelmäßige Treffen, Beratungsangebote sowie eine eigene Community-App. Veranstalter des Treffens ist publicon, die Medienakademie & Community der Christlichen Medieninitiative pro.

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Quellepublicon

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