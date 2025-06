DFB-Pokalsieger Chris Führich: „Ich gehöre zu Jesus“

Der VfB Stuttgart hat den DFB-Pokal 2025 gewonnen – mittendrin: Nationalspieler Chris Führich. Nach dem Sieg gab er seiner Freude einen besonderen Ausdruck.

Lang ist’s her: Vor 28 Jahren gewann der VfB Stuttgart zuletzt den DFB-Pokal – damals gegen Energie Cottbus. Am 24. Mai 2025 war es wieder so weit: Der VfB Stuttgart besiegte Arminia Bielefeld mit einem 4:2 im Finale. Nach der Pokalübergabe zeigte der Nationalspieler Chris Führich bei der Jubelfeier im Berliner Olympiastadion mit einem Aufdruck auf seinem T-Shirt, was seine Persönlichkeit ausmacht.

In den TV-Bildern war der 27-Jährige freudestrahlend über den Gewinn des DFB-Pokals zu sehen. Was ihm darüber hinaus im Leben mit Freude erfüllt und trägt, zeigte er mit einer Aufschrift auf seinem Shirt. Darauf stand:

„I belong to Jesus (Ich gehöre zu Jesus).“

Folgenden Post mit Bildergalerie von der Jubelfeier im Berliner Olympiastadion sendete Chris Führich auf seinem Insta-Account. Zum Hashtag #jesus schrieb er:

„Pokalsieger!! Unbeschreibliches Gefühl! Danke für den unfassbaren Support über die ganze Saison.“

In der Profilbeschreibung seines Insta-Accounts teilt Chris Führich mit: „Jesus is Lord.“

In seinen Insta-Highlights befindet sich mit betenden Händen als Emojis eine Rubrik mit Posts zu seinem Glauben – siehe HIER.

Bereits in früheren Interviews bekannte sich Chris Führich zu seinem ihn tragenden Glauben an Jesus Christus (Promis glauben berichtete). Im Interview mit BW24 sagte er Anfang September 2023 zur Bedeutung seines Glaubens:

„Der Glaube begleitet mich schon mehrere Jahre und das tägliche Beten gibt mir sehr viel Kraft.“