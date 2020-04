Köln: Veranstaltung mit Franklin Graham findet erst 2021 statt

Werbung

Das Festival of Hope mit Franklin Graham, das eigentlich am 20. Juni 2020 in Köln hätte stattfinden sollte, ist jetzt um ein Jahr verschoben worden. Grund ist die Coronavirus-Pandemie. Man habe diese Entscheidung nach „viel Gebet und Austausch“ getroffen, heißt es auf der Veranstaltungsseite. „Wir wollen nicht in Furcht leben, aber wir sind aufgefordert, weise zu handeln. Deswegen haben wir das evangelistische Event auf Frühling 2021 verschoben“, schreibt Franklin Graham in der Mitteilung. Details und ein offizielles Datum sind noch nicht bekannt.

Die vorbereiteten Kurse und Gebetstreffen sollen stattfinden, sobald es wieder sicher ist, Events abzuhalten. Auch das Büro in Köln soll bestehen bleiben. „Wir sind dankbar, dass Menschen aus etwa 290 Gemeinden aus der Stadt und Region mit uns zusammenarbeiten und für die evangelistische Veranstaltung beten. Mehr als 320 Teilnehmer kamen zu unserer ersten Trainingswelle, und wir hoffen, in den nächsten Monaten noch zusätzliche Kurse abhalten zu können“, schreiben die Veranstalter. (nate)